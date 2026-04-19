عربي-دولي

إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن

Lebanon 24
19-04-2026 | 13:39
إيران ترفض المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن
أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية، أن طهران رفضت المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة الرسمية أن "لا أفق واضحا لمفاوضات مثمرة مع واشنطن في ظل هذه الظروف".

فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن طهران لم تحسم بعد مشاركتها في محادثات جديدة مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، في وقت سابق اليوم، أن إيران لم تتخذ قراراً بعد بإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان "في ظل استمرار الحصار البحري".

كما أفاد مصدر مطلع لم تحدد هويته "ما دامت البحرية الأميركية تواصل إغلاق مضيق هرمز، فلن يكون هناك مزيد من المفاوضات".

لكن رغم ذلك أشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا رسائل خلال الأيام الماضية بوساطة باكستان.
