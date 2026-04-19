عربي-دولي
محدثة برؤوس عنقودية.. كيم يشرف على تجربة صواريخ باليستية
Lebanon 24
19-04-2026
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشرف الزعيم الكوري
الشمالي
كيم جونغ أون
الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى خضعت للتحديث، وفق ما أعلنته
وكالة الأنباء المركزية
الكورية
.
وأوضحت الوكالة أن التجارب تضمنت إطلاق خمسة صواريخ باليستية تكتيكية سطح-سطح من طراز "هواسونغ-11 إل.إيه" المطور، بهدف تقييم قوة وأداء رؤوس حربية جديدة بينها نماذج عنقودية.
وأُطلقت الصواريخ باتجاه هدف يقع على
جزيرة
تبعد قرابة 136 كيلومتراً، حيث أصابت مساحة تتراوح بين 12.5 و13 هكتاراً "بكثافة عالية"، في ما وصفته الوكالة بأنه "دليل على قدرة المنظومة على تنفيذ ضربات مركزة".
من جانبه، رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق الصواريخ من محيط مدينة سينبو الساحلية
شمال شرق
البلاد قرابة الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً بالتوقيت المحلي، مؤكداً أنها حلقت لمسافة تقارب 140 كيلومتراً.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن إدخال رؤوس حربية متعددة المهام سيمكن الجيش من تلبية الاحتياجات العملياتية بفعالية أكبر عبر الدمج بين دقة الإصابة وتعزيز القوة النارية. وأعرب عن "رضاه" عن النتائج، معتبراً إياها ثمرة عمل متواصل لفرق بحثية متخصصة على مدى سنوات.
وتُعد هذه رابع عملية إطلاق صواريخ باليستية تنفذها بيونغ يانغ خلال الشهر الجاري والسابعة منذ مطلع العام.
في المقابل، طالب المكتب الرئاسي في سيول الأحد بوقف هذه "الاستفزازات"، معتبراً أنها تشكل خرقاً لقرارات
مجلس الأمن الدولي
.
Advertisement
