عربي-دولي

بدء مناورات عسكرية أميركية - فيليبينية واسعة قرب مضيق تايوان

Lebanon 24
19-04-2026 | 23:06
بدء مناورات عسكرية أميركية - فيليبينية واسعة قرب مضيق تايوان
بدأ آلاف الجنود الأميركيين والفيليبينيين، الاثنين، مناوراتهم العسكرية السنوية، رغم انخراط واشنطن في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، فيما تشارك للمرة الأولى هذا العام قوة من الجيش الياباني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتتضمن المناورات تدريبات بالذخيرة الحية في شمال الفيليبين المطل على مضيق تايوان، إضافة إلى تدريبات في مقاطعة مواجهة لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، والذي يشهد باستمرار توترات واحتكاكات بين القوات البحرية الفيليبينية والصينية.

وقال المتحدث باسم القوات الفيليبينية المشاركة، العقيد دينيس هيرنانديز، إن الجيش الياباني الذي يشارك بنحو 1400 جندي سيستخدم صاروخ كروز من طراز 88 لإغراق سفينة قبالة سواحل باواي الشمالية.

ويشارك في مناورات "باليكاتان"، التي تعني "كتفا إلى كتف"، أكثر من 17 ألف جندي وبحار وطيار على مدى 19 يوماً، وهو عدد قريب من نسخة العام الماضي، بمشاركة قوات من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات الأميركية، الكولونيل روبرت بان، إن مناورات "باليكاتان" تمثل فرصة لإظهار متانة التحالف مع الفيليبين، وتعكس الالتزام الأميركي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "الحرة والمفتوحة".

وشدد بان على أن حجم المشاركة الأميركية، الذي وصفه بأنه من أكبر عمليات الانتشار منذ سنوات، لن يتأثر بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من دون الكشف عن أرقام محددة.

مواضيع ذات صلة
ضربات أميركية تستهدف صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فتح مضيق هرمز بشكل أحادي يتطلب شبكة حرب إلكترونية متكاملة واسعة النطاق
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع البريطانية: نشرنا مخططين عسكريين بالقيادة المركزية الأميركية لدراسة سبل تأمين مضيق هرمز بعد وقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتهاء مناورة عسكرية.. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه
lebanon 24
Lebanon24
20/04/2026 10:12:57 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:04 | 2026-04-20
Lebanon24
02:35 | 2026-04-20
Lebanon24
02:26 | 2026-04-20
Lebanon24
02:19 | 2026-04-20
Lebanon24
02:04 | 2026-04-20
Lebanon24
01:04 | 2026-04-20
