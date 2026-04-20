قتيل وإصابة في هجوم بمسيّرات أوكرانية على مدينة توابسي جنوبي روسيا

أدى هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف مدينة توابسي الساحلية في إلى مقتل شخص وإصابة آخر، بحسب ما أفاد حاكم منطقة فينيامين كوندراتيف الاثنين.

وأوضح كوندراتيف أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أيام على الميناء المطل على ، مشيراً إلى أن حطام المسيّرات تسبب بأضرار طالت شققاً سكنية ومدرسة ابتدائية وروضة أطفال ومتحفاً وكنيسة، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال: "تعرضت توابسي لهجوم مكثف آخر بطائرات مسيّرة الليلة، ونتيجة لذلك قُتل رجل في الميناء بحسب معلومات أولية. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلته".

وأضاف أن رجلاً آخر أُصيب في الهجوم وقد نُقل لتلقي العلاج.

وكان كوندراتيف قد أعلن في بيان سابق الخميس مقتل فتاة تبلغ 14 عاماً وشابة جراء هجمات مماثلة بطائرات مسيّرة.