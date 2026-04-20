إيران تعلن رسمياً: لا خطة حالياً لجولة مفاوضات ثانية مع أميركا

قال بقائي المتحدث ‌باسم إنه لا توجد خطة ⁠في الوقت الراهن لجولة ثانية من المفاوضات مع .



وفي ، ذكر بقائي ‌أنَّ ⁠الولايات المتحدة أظهرت أنها "غير جادة" في ما يتعلق ⁠بالمضي في العملية الدبلوماسية وارتكبت ⁠أعمالاً عدوانية وانتهكت ⁠بنود وقف إطلاق النار.

كذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية أن "المقترحات الأميركية غير جدية ومطالبها غير واقعية"، مشيراً إلى أن "إخراج المخزون لم يكن أبداً خياراً مطروحاً في المفاوضات وموقف الحاسم هو الحفاظ على الإنجازات النووية داخل أراضيها".





وأشار إلى أن طهران "أوضحت مطالبها ولن تغيرها"، مضيفاً: " لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الإيرانية".





من جانبها، نقلت وكالة عن مصدر إيراني كبير قوله إن "استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية".





وأكد المصدر أن "الخلافات بشأن البرنامج النووي لا ‌تزال قائمة"، مضيفا أن "قدرات الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، غير قابلة للتفاوض".



