تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إيران تعلن رسمياً: لا خطة حالياً لجولة مفاوضات ثانية مع أميركا
Lebanon 24
20-04-2026
|
05:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
إسماعيل
بقائي المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
إنه لا توجد خطة في الوقت الراهن لجولة ثانية من المفاوضات مع
الولايات المتحدة
.
وفي
مؤتمر صحفي
، ذكر بقائي أنَّ الولايات المتحدة أظهرت أنها "غير جادة" في ما يتعلق بالمضي في العملية الدبلوماسية وارتكبت أعمالاً عدوانية وانتهكت بنود وقف إطلاق النار.
كذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
أن "المقترحات الأميركية غير جدية ومطالبها غير واقعية"، مشيراً إلى أن "إخراج المخزون
النووي
لم يكن أبداً خياراً مطروحاً في المفاوضات وموقف
طهران
الحاسم هو الحفاظ على الإنجازات النووية داخل أراضيها".
وأشار إلى أن طهران "أوضحت مطالبها ولن تغيرها"، مضيفاً: " لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الإيرانية".
من جانبها، نقلت وكالة
رويترز
عن مصدر إيراني كبير قوله إن "استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية".
وأكد المصدر أن "الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة"، مضيفا أن "قدرات
إيران
الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، غير قابلة للتفاوض".
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24