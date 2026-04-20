Najib Mikati
عربي-دولي

إيران تعلن رسمياً: لا خطة حالياً لجولة مفاوضات ثانية مع أميركا

Lebanon 24
20-04-2026 | 05:53
إيران تعلن رسمياً: لا خطة حالياً لجولة مفاوضات ثانية مع أميركا
قال إسماعيل بقائي المتحدث ‌باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه لا توجد خطة ⁠في الوقت الراهن لجولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
 

وفي مؤتمر صحفي، ذكر بقائي ‌أنَّ ⁠الولايات المتحدة أظهرت أنها "غير جادة" في ما يتعلق ⁠بالمضي في العملية الدبلوماسية وارتكبت ⁠أعمالاً عدوانية وانتهكت ⁠بنود وقف إطلاق النار.
 
 
كذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المقترحات الأميركية غير جدية ومطالبها غير واقعية"، مشيراً إلى أن "إخراج المخزون النووي لم يكن أبداً خياراً مطروحاً في المفاوضات وموقف طهران الحاسم هو الحفاظ على الإنجازات النووية داخل أراضيها".


وأشار إلى أن طهران "أوضحت مطالبها ولن تغيرها"، مضيفاً: " لا نكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية المصالح الإيرانية".


من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن "استمرار الحصار الأميركي لمضيق هرمز يقوض محادثات السلام الإيرانية الأميركية".


وأكد المصدر أن "الخلافات بشأن البرنامج النووي لا ‌تزال قائمة"، مضيفا أن "قدرات إيران الدفاعية، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، غير قابلة للتفاوض".

Advertisement
الخارجية الإيرانية: لا خطة لجولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن حالياً
وكالة إيرنا الرسمية: إيران رفضت المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع أميركا
وسائل إعلام إيرانية: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
هيئة البث: أميركا أبلغت إسرائيل رسميا أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى طريق مسدود
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-20
Lebanon24
07:49 | 2026-04-20
Lebanon24
07:48 | 2026-04-20
Lebanon24
07:44 | 2026-04-20
Lebanon24
07:40 | 2026-04-20
Lebanon24
07:26 | 2026-04-20
