الكرملين: لاستمرار "مفاوضات إيران" وتجنب أي تصعيد إضافي

عبر ، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تستمر المفاوضات الخاصة بإيران لتجنب أي تداعيات سلبية على المنطقة واقتصاد العالم.





وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "نرى أن الوضع في لا يزال هشاً وغير مستقر. نأمل أن تستمر عملية التفاوض وأن نتمكن من تجنب أي تصعيد إضافي نحو سيناريو عسكري".





وأوضح بيسكوف أن لا تتوسط في المفاوضات بشأن ، لكنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة عند الطلب، وتابع: "روسيا ليست وسيطا حاليا في عملية التفاوض، لكننا على استعداد لتقديم أي مساعدة لتيسير التوصل إلى حل سلمي والمساهمة في التوصل إلى اتفاق".





وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه إذا استمر الصراع العسكري، فقد تكون هناك عواقب سلبية أكبر بكثير على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي.





وتابع: "ما زلنا نرى أن الوضع في هش للغاية، وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به".