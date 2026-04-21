اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة

21-04-2026 | 01:10
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
اعتقلت السلطات الأميركية مواطناً صينياً في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك، بعد اتهامه بتصوير طائرات عسكرية حساسة قرب قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا، في خرق للقوانين الفيدرالية الخاصة بالمنشآت الدفاعية.

وبحسب وثائق قضائية، فإن المتهم تيانروي ليانغ (21 عاماً) أوقف في 7 نيسان أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن رحلة دولية، وذلك بعد أيام من صدور مذكرة توقيف بحقه.

وتشير التحقيقات إلى أن ليانغ رُصد في محيط قاعدة أوفوت الجوية، التي تضم قيادة عسكرية استراتيجية حساسة، حيث يُشتبه في أنه استخدم كاميرا بعدسة تقريب لتصوير طائرات عسكرية متمركزة على المدرج.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أحد الشهود أبلغ عن وجود شخص يلتقط صوراً للطائرات، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق موسّع.

وتستضيف القاعدة طائرات استطلاع وقيادة متقدمة من بينها طائرات RC-135 وE-4B المعروفة باسم “طائرة يوم القيامة”.

وبحسب الإفادة، اعترف ليانغ لاحقاً بأنه التقط صوراً لهذه الطائرات، موضحاً أنه استخدم موقعاً إلكترونياً لتتبع حركة الطائرات وأن الصور كانت لأغراض شخصية، فيما أكدت السلطات أنه كان يعلم بعدم قانونية التصوير في تلك المنطقة الحساسة.

