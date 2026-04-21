قصف إسرائيلي على خان يونس وإطلاق نار في غزة.. واستشهاد 4 اشخاص

استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من طرف الجيش في جنوب وشمال ، حسب ما ذكرت "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن 3 مواطنين لقوا حتفهم إثر قصف استهدف مفترق الزقزوق في حي الأمل غرب مدينة ، وهم: العتال، وسعد أبو ، وماجد أبو موسى.



وأضافت أن المسمى درويش العتال لم يمض على عقد قرانه سوى أيام قليلة.



وفي السياق ذاته، قتلت مواطنة بنيران الزوارق الحربية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.



واستشهد 757 فلسطينيا على الأقل منذ سريان الهدنة في أكتوبر الماضي، بحسب ، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها.