في لقطات نشرتها وزارة الدفاع.. روسيا تسيطر على 1,700 كيلومتر مربع من أراضي أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على 1,700 كيلومتر مربع من الأراضي في هذا العام، وهي تتقدم نحو ما يعرف بـ"حزام الحصون" في دونباس، وفق ما ذكرت أعلى قيادة عسكرية في .وقال فاليري غيراسيموف، رئيس العامة للقوات الروسية، في لقطات نشرها اليوم الثلاثاء: "منذ بداية هذا العام، أصبحت 80 بلدة وأكثر من 1,700 كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرتنا".ولم تتمكن وكالة من التحقق من روايات ساحة المعركة، كما لم ترد هيئة الأركان العامة للقوات على الفور على طلب للتعليق. فيما تشير خرائط مؤيدة لأوكرانيا إلى أن روسيا سيطرت على 592 كيلومترا مربعا هذا العام.في المقابل، قال القائد العسكري الأوكراني الأعلى أوليكساندر سيرسكي، إن استعادت السيطرة على نحو 50 كيلومترا مربعا من أراضيها خلال شهر .وأوضح غيراسيموف إن مجموعة القوات الجنوبية الروسية تهاجم "حزام الحصون" في دونيتسك، الذي يضم مدن سلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا، مضيفا أن القوات الروسية تبعد حاليا ما بين 7 إلى 12 كيلومترا عن سلوفيانسك وكراماتورسك.وأضاف أن وحدات روسية تخوض بالفعل معارك في أجزاء من كوستيانتينيفكا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي تتقدم في منطقة سومي شمالا وخاركيف في الشرقي، بهدف إنشاء ما وصفه بـ"منطقة أمنية".وبحسب التقديرات الروسية، تسيطر على نحو 90 بالمئة من منطقة دونباس، وحوالي 75 بالمئة من منطقتي زابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى أجزاء من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.