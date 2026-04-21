خلال عملية "زئير الأسد".. مقتل عنصر تابع لجهاز الموساد خارج اسرائيل

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ، اليوم الثلاثاء، ان عاملا تابعا للجهاز قتل في الخارج خلال عملية "زئير ".وقال برنياع في كلمة له: "العمليات التي قادها العميل، الذي تم كشف الحرف الأول من اسمه "م"، جمعت بين الإبداع والمكر والتكنولوجيا، وكان لها تأثير كبير على نجاح الحملة ضد ".وأضاف برنياع أن عميلا في قتل خارج البلاد خلال عملية "زئير الأسد"، دون أن يحدد هويته الكاملة.ولم يوضح برنياع من هو "م."، ولا متى قتل، أو في أي حادثة تحديدا، كما لم يكشف عن المكان الذي سقط فيه، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك حدث خارج حدود ، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".وأطلقت إسرائيل على عمليتها المشتركة مع في إيران، والتي انطلقت في 28 شباط الماضي اسم "زئير الأسد"، ولعب فيها الموساد دورا كبيرا، وتمكن من اختراق القيادة ، ما مكنه من تصفية عدد من قادة الصف الأول، وعلى رأسهم المرشد السابق .