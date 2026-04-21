تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

خلال عملية "زئير الأسد".. مقتل عنصر تابع لجهاز الموساد خارج اسرائيل

Lebanon 24
21-04-2026 | 07:22
A-
A+
خلال عملية زئير الأسد.. مقتل عنصر تابع لجهاز الموساد خارج اسرائيل
خلال عملية زئير الأسد.. مقتل عنصر تابع لجهاز الموساد خارج اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، اليوم الثلاثاء، ان عاملا تابعا للجهاز قتل في الخارج خلال عملية "زئير الأسد".

وقال برنياع في كلمة له: "العمليات التي قادها العميل، الذي تم كشف الحرف الأول من اسمه "م"، جمعت بين الإبداع والمكر والتكنولوجيا، وكان لها تأثير كبير على نجاح الحملة ضد إيران".

وأضاف برنياع أن عميلا في الموساد قتل خارج البلاد خلال عملية "زئير الأسد"، دون أن يحدد هويته الكاملة.

ولم يوضح برنياع من هو "م."، ولا متى قتل، أو في أي حادثة تحديدا، كما لم يكشف عن المكان الذي سقط فيه، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك حدث خارج حدود إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأطلقت إسرائيل على عمليتها المشتركة مع الولايات المتحدة في إيران، والتي انطلقت في 28 شباط الماضي اسم "زئير الأسد"، ولعب فيها الموساد دورا كبيرا، وتمكن من اختراق القيادة الإيرانية، ما مكنه من تصفية عدد من قادة الصف الأول، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي.
 
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يطلق على العملية ضد إيران اسم "زئير الأسد"
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الموساد : عنصر من الاستخبارات الإسرائيلية قُتل في الخارج خلال الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء.. هؤلاء هم القادة الإيرانيون الذين اغتيلوا خلال الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد"
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24
من "درع يهودا" إلى "زئير الأسد".. لماذا استبدل نتنياهو اسم "عملية إيران"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/04/2026 17:28:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دافيد برنياع

الإسرائيلية

علي خامنئي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-04-21
Lebanon24
10:00 | 2026-04-21
Lebanon24
09:52 | 2026-04-21
Lebanon24
09:22 | 2026-04-21
Lebanon24
09:00 | 2026-04-21
Lebanon24
08:53 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24