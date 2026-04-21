الشرع في جدة.. ومحادثات مع الأمير محمد بن سلمان

وصل الرئيس السوري أحمد إلى مطار الملك الدولي في جدة في زيارة رسمية للسعودية.



وسيجري الشرع خلال الزيارة محادثات مع ولي السعودي بن عبد آل سعود حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الرئيس الشرع قام بزيارة عمل إلى في تشرين الأول الماضي التقى خلالها ولي العهد السعودي، وشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.











Advertisement