في دولة عربيّة... إنتشار مفاجئ للذباب!

شهدت مناطق واسعة من محافظتي والجيزة مؤخراً زيادة ملحوظة في أعداد الذباب في المناطق السكنية.



وفي هذا السياق، أفاد الدكتور رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ في ، بأن هذه الزيادة طبيعية وترتبط بالفترات الانتقالية بين الفصول، خاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، وكذلك خلال شهري نيسان وأيار.



وأوضح أن اعتدال درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل وتجاوزها 15 و16 درجة مئوية، يوفر بيئة مثالية لتكاثر هذه الحشرات. (العربية)

