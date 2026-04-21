من هرمز إلى تايوان.. هل قدم ترامب "هدية" للصين على طبق من ذهب؟

21-04-2026 | 08:41
من هرمز إلى تايوان.. هل قدم ترامب هدية للصين على طبق من ذهب؟
A+
A-
كشف كارلايل ثاير، الأستاذ الفخري في أكاديمية قوات الدفاع الأسترالية، عن تداعيات استراتيجية خطيرة للحصار الأميركي المفروض على مضيق هرمز، معتبراً أن تحركات الرئيس دونالد ترامب تصب في مصلحة الصين وتمنحها "هدية" لم تطلبها.

خدمة مجانية لطموحات بكين في تايوان
وفي تحليل نشرته مجلة "تايم فرانس"، أوضح ثاير أن واشنطن، وعبر خنقها للاقتصاد الإيراني من خلال حصار المضيق، تمنح بكين "ترسانة قانونية" وشرعية دولية قد تستخدمها مستقبلاً لفرض حصار على تايوان.
 
وأشار إلى أن تجاوز المعايير البحرية الدولية يخلق سابقة تُمكّن الصين من الادعاء بأن مضيق تايوان ليس ممرًا مائيًّا دوليًّا، بل "مياه داخلية" تخضع لسيادتها الكاملة.

تقويض القانون الدولي العرفي
وتشير المجلة إلى أن الخطورة تكمن في إرساء "عُرف جديد" يتيح للقوى العظمى حصار المضائق دون تفويض أممي، ما يُقوّض اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تعتبر مضيق هرمز ممرًا للملاحة الدولية حتى في أوقات النزاع.
 
وتعتبر هذه السياسة الأحادية ضربة لمفهوم أعالي البحار كملاذ آمن للتجارة، وهو ما قد تستغله الصين التي تملك أكبر بحرية في العالم بأسطول يتجاوز 370 سفينة قتالية، بالإضافة إلى قوات الصيد البحرية.

مفارقة الحصار الثلاثي
يأتي هذا الحصار الإيراني كجزء من نهج أحادي اتبعه ترامب، شمل فنزويلا وكوبا، وهو ما يختلف عن الحصارات السابقة التي كانت تتم بتفويض دولي. وحذرت أوريانا سكايلار ماسترو، الخبيرة في جامعة ستانفورد، من أن غياب الحجة المشروعة يضعف مصداقية واشنطن وقدرتها على حشد الدعم الدولي.

الصين في دور "المدافع عن النظام"
وخلص التحليل إلى أن بكين، التي نفذت مؤخراً مناورات ضخمة لمحاكاة حصار تايوان، بات بإمكانها الآن تقديم نفسها كـ "مدافع عن النظام الدولي" في مواجهة ما تصفه بـ "التنمر" الأميركي، مما يجعل السياسة الأحادية لواشنطن ذات ثمن باهظ على المدى البعيد.
 
(ارام نيوز)
