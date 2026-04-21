|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

وول ستريت جورنال: تعليق مؤقت لخطط سفر فانس إلى باكستان

Lebanon 24
21-04-2026 | 15:23
وول ستريت جورنال: تعليق مؤقت لخطط سفر فانس إلى باكستان
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أوقف مؤقتًا خططه للسفر إلى باكستان، عقب سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها في البيت الأبيض.

وأضافت المصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يناقش بشكل خاص إمكانية الإلغاء الكامل للزيارة، في ظل تطورات دبلوماسية حساسة.

وأشارت المعلومات إلى أن ترامب يدرس خيار إلغاء السفر بسبب ما وصف بعدم استعداد طهران لتقديم تنازلات في ملف تخصيب اليورانيوم، ما يعكس توترًا متصاعدًا في الموقف الأميركي تجاه الملف الإيراني.
 
