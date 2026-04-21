عربي-دولي

"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا

21-04-2026 | 23:26
وول ستريت جورنال تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران يكلفها أكثر من 400 مليون دولار يوميا.

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر "إكس" أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: "في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة".

وشدد بيسنت على أن "تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر شرايين الحياة الأساسية التي تدر العائدات على النظام".

وتابع: "ستواصل وزارة الخزانة الأميركية ممارسة أقصى الضغوط من خلال استراتيجية "الغضب الاقتصادي"، وذلك لتقويض قدرة طهران بشكل ممنهج على توليد الأموال، ونقلها، وإعادتها إلى البلاد".

وأشار إلى أن "أي شخص أو سفينة تقوم بتسهيل تدفقات الأموال هذه سواء عبر التجارة أو التمويل السري يعرّض نفسه لخطر الخضوع للعقوبات الأميركية".

واختتم بيسنت منشوره قائلا: "نواصل تجميد الأموال التي نهبتها القيادة الفاسدة، وذلك نيابة عن الشعب الإيراني".

Advertisement
