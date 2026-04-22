الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة

قالت الثلاثاء إن حوادث العنف في غزة وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي لها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الاول الماضي.





وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أن عدد الحوادث، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والهجمات، ارتفع بنسبة 46 بالمئة خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 نيسان مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي أسبوعي منذ بدء الهدنة.



وقتل أربعة فلسطينيين، الثلاثاء، جرّاء قصف وإطلاق نار من جانب الجيش في جنوب وشمال ، حسب ما ذكرت .



وقتلت فلسطينية بنيران الزوارق الحربية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي غزة.