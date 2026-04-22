|
عربي-دولي
الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة
Lebanon 24
22-04-2026
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
الأمم المتحدة
الثلاثاء إن حوادث العنف في غزة وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي لها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الاول الماضي.
وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس
أن عدد الحوادث، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والهجمات، ارتفع بنسبة 46 بالمئة خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 نيسان مقارنة بالأسبوع السابق.
وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي أسبوعي منذ بدء الهدنة.
وقتل أربعة فلسطينيين، الثلاثاء، جرّاء قصف وإطلاق نار من جانب الجيش
الإسرائيلي
في جنوب وشمال
قطاع غزة
، حسب ما ذكرت
وكالة الأنباء
الفلسطينية
.
وقتلت فلسطينية بنيران الزوارق الحربية
الإسرائيلية
في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي غزة.
