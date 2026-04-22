|
Advertisement
عربي-دولي
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعدم متهماً
Lebanon 24
22-04-2026
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن
إيران
أعدمت رجلاً أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات
الإسرائيلي
"
الموساد
" ونقل معلومات مهمة.
وقالت الوكالة إن الرجل يدعى مهدي فريد، مضيفة أنه شغل منصباً في وحدة دفاع مدني ضمن منظمة مهمة، واستغل صلاحياته لجمع معلومات ونقلها إلى الموساد الإسرائيلي.
وأضافت الوكالة أن
المحكمة العليا
أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وتم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وكانت إيران قد أعدمت، أمس الثلاثاء، رجلاً اتهم بأنه أحد قادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وبإضرام النار في
مسجد
في العاصمة خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني)، حسبما قالت وكالة ميزان للأنباء، المنصة الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران.
وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى أمير علي مير
جعفري
، مضيفة أنه أدين بتنفيذ عملية إحراق متعمد في مسجد في
طهران
وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.
Advertisement
تابع
Advertisement
