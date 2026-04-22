بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. إيران تعدم متهماً

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، أن أعدمت رجلاً أدين بالتجسس لصالح جهاز المخابرات " " ونقل معلومات مهمة.



وقالت الوكالة إن الرجل يدعى مهدي فريد، مضيفة أنه شغل منصباً في وحدة دفاع مدني ضمن منظمة مهمة، واستغل صلاحياته لجمع معلومات ونقلها إلى الموساد الإسرائيلي.



وأضافت الوكالة أن أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، وتم تنفيذه بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت إيران قد أعدمت، أمس الثلاثاء، رجلاً اتهم بأنه أحد قادة شبكة مرتبطة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وبإضرام النار في في العاصمة خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني)، حسبما قالت وكالة ميزان للأنباء، المنصة الإخبارية التابعة للسلطة القضائية في إيران.



وذكرت الوكالة أن الرجل يدعى أمير علي مير ، مضيفة أنه أدين بتنفيذ عملية إحراق متعمد في مسجد في وقيادة أنشطة مناهضة للأمن.