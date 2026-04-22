رئيس دولة الإمارات وملك المغرب يبحثان التطورات الإقليمية

بحث رئيس آل ، مع العاهل الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.





وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.



كما بحث بن وملك ، عددا من والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

