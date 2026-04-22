كييف تسعى إلى إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة.. وهذا ما طلبته من تركيا

قال الأوكراني أندريه سيبيها، إن بلاده طلبت من استضافة لقاء بين الرئيس فولوديمير ونظيره الروسي ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة.



وذكر سيبيها أن مستعدة لدراسة أي مكان آخر غير البيضاء أو روسيا لعقد اجتماع مع ، وهو ما يسعى إليه زيلينسكي طويلة من أجل الإسراع في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.



ولم يذكر كيف ردت على المقترح، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الصحافيين، أمس الثلاثاء، وجرى السماح بنشرها اليوم الأربعاء.

