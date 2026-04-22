صورة ملكيّة جديدة... من دون الأمير هاري وزوجته ميغان

كشف قصر باكنغهام عن صورة رسمية جديدة تجمع أفراد العائلة الملكية بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد



التُقطت الصورة التي نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية على "إنستغرام"، خلال استقبال خاص أقامه الملك الثالث داخل قصر باكنغهام، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية المرتبطة بالملكة الراحلة، إضافة إلى أشخاص سيبلغون عامهم المئة في اليوم عينه، الذي كانت ستحتفل فيه بعيد ميلادها.



وضمت الصورة جميع الأعضاء العاملين في العائلة الملكية، حيث تصدّرها الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، إلى جانب أمير ويلز ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون، بالإضافة إلى الأميرة آن، ودوق ودوقة إدنبرة، ودوق ودوقة غلوستر.

لفت الانتباه غياب الأمير هاري وزوجته ، بعد انسحابهما من المهام الملكية وانتقالهما للعيش خارج منذ عام 2020.