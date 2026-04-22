عربي-دولي

وول ستريت جورنال: طهران تشترط رفع الحصار قبل أي اجتماع مع واشنطن

Lebanon 24
22-04-2026 | 14:51
وول ستريت جورنال: طهران تشترط رفع الحصار قبل أي اجتماع مع واشنطن
وول ستريت جورنال: طهران تشترط رفع الحصار قبل أي اجتماع مع واشنطن photos 0
A+
A-
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مساعٍ حثيثة من الوسطاء لعقد لقاء بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت، ربما قبل نهاية الأسبوع، لكن طهران تضع شرطاً مسبقاً لذلك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن إيران "أصرت" على أن وفدها لن يبرح طهران ما لم يُرفع الحصار البحري أولاً، في وقت لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض.

وأضاف المسؤولون أن الجانبين واصلا تبادل الرسائل عبر قنوات غير مباشرة، لكن "لم يُحرز تقدم يُذكر". وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء المحادثات، بعد أن لوح سابقاً بعدم تغيير موعد انتهائها.

ويتعرض الجانب الإيراني لضغوط لتوضيح موقفه من مقترحات السلام، أبرزها بند يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لعشر سنوات، يسمح بعدها بإنتاج محدود من اليورانيوم منخفض التخصيب لعقد آخر على الأقل.

من جانبه، صرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء بأن "وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له" في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ، معتبراً إعادة فتح مضيق هرمز "مستحيلة" طالما بقي هذا "الخرق الصارخ" قائماً. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: إيران أصرت على أن وفدها لن يغادر طهران قبل رفع الحصار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: فرص نجاح المحادثات مع طهران منخفضة
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب: لاريجاني يسعى لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 00:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:27 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-04-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-04-22
Lebanon24
16:12 | 2026-04-22
Lebanon24
15:09 | 2026-04-22
Lebanon24
15:00 | 2026-04-22
Lebanon24
14:31 | 2026-04-22
Lebanon24
14:26 | 2026-04-22
