وول ستريت جورنال: طهران تشترط رفع الحصار قبل أي اجتماع مع واشنطن

كشفت صحيفة " " عن مساعٍ حثيثة من الوسطاء لعقد لقاء بين والولايات المتحدة في أقرب وقت، ربما قبل نهاية الأسبوع، لكن تضع شرطاً مسبقاً لذلك.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن إيران "أصرت" على أن وفدها لن يبرح طهران ما لم يُرفع الحصار البحري أولاً، في وقت لم يصدر تعليق فوري من .



وأضاف المسؤولون أن الجانبين واصلا تبادل الرسائل عبر قنوات غير مباشرة، لكن "لم يُحرز تقدم يُذكر". وكان قد أعلن الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء المحادثات، بعد أن لوح سابقاً بعدم تغيير موعد انتهائها.



ويتعرض الجانب لضغوط لتوضيح موقفه من مقترحات السلام، أبرزها بند يقضي بتعليق تخصيب اليورانيوم لعشر سنوات، يسمح بعدها بإنتاج محدود من اليورانيوم منخفض التخصيب لعقد آخر على الأقل.



من جانبه، صرح الإيراني وكبير المفاوضين محمد قاليباف اليوم الأربعاء بأن "وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له" في ظل استمرار الحصار الأميركي على الموانئ، معتبراً إعادة فتح "مستحيلة" طالما بقي هذا "الخرق الصارخ" قائماً. (ارم)



