جرحي في تصادم قطارين في الدنمارك

وقع عدد من الجرحى في اصطدام بين قطارين صباحا في الدنمارك على بُعد نحو 40 كيلومترًا إلى من كوبنهاغن، بحسب ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.







وأفاد بيان للشرطة المحلية، نقلته وكالة "فرانس برس" بأن "حادث قطارات خطيرا حصل. اصطدم قطاران، وهرع عدد كبير من عناصر الشرطة وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث بين مدينتَي هيلرود وكاغروب".

