تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أميركا بحاجة إلى هذه المدة لاستعادة مخزونها من الأسلحة.. خبراء يكشفون!

Lebanon 24
23-04-2026 | 05:43
A-
A+
أميركا بحاجة إلى هذه المدة لاستعادة مخزونها من الأسلحة.. خبراء يكشفون!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نقل موقع إسرائيلي عن تقييمات داخلية حديثة في "البنتاغون" تشير إلى وجود نقص كبير في مخزونات الذخيرة الأميركية الحيوية، ما قد يحدّ من قدرة واشنطن على خوض حرب جديدة على أكثر من جبهة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وبحسب موقع "واللا"، نقلًا عن خبراء و3 مصادر أمنية في واشنطن، فإن الجيش الأميركي استهلك "جزءًا كبيرًا" من مخزونه الأساسي من الصواريخ خلال الحرب مع إيران، وسط تحذيرات من "خطر وشيك" يتمثل في تراجع الذخائر الحيوية في حال اندلاع نزاع جديد خلال السنوات المقبلة.

وتشير التقييمات إلى أنه خلال أسابيع الحرب السبعة التي انتهت بوقف إطلاق نار هش، استخدمت القوات الأميركية ما لا يقل عن 45% من مخزونها من الصواريخ الموجهة بدقة، إضافة إلى نحو نصف مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية الباليستية، ونسبة تقارب النصف من صواريخ "باتريوت" المخصصة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى.

وتستند هذه الأرقام إلى تحليل صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ويتوافق إلى حد كبير مع معطيات سرية داخل "البنتاغون" بشأن المخزونات الحيوية.

كما أظهر التحليل أن الجيش الأميركي استهلك نحو 30% من صواريخ "توماهوك"، وأكثر من 20% من صواريخ "جاسم" بعيدة المدى، إلى جانب نحو 20% من صواريخ "SM-3" و"SM-6".

وقال خبراء ومصادر في المركز إنه "رغم أن البنتاغون وقع في وقت سابق من هذا العام سلسلة عقود لتوسيع إنتاج الصواريخ، إلا أن الجداول الزمنية لتسليم المنظومات القتالية الجديدة تستغرق من 3 إلى 5 سنوات".

وعلى المدى القريب، من المرجح امتلاك الولايات المتحدة ما يكفي من القنابل والصواريخ لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، في حال انهيار وقف إطلاق النار الهش.

لكن التقييمات أشارت إلى أن "المخزون المتبقي من الأسلحة الحيوية غير كافٍ بالفعل لمواجهة خصم مماثل في الحجم، كالصين، ومن المرجح أن يستغرق الأمر سنوات حتى تعود المخزونات إلى مستويات ما قبل الحرب".

وقال مارك كينسيان، وهو عقيد متقاعد في سلاح مشاة البحرية الأميركية، وأحد معدي التقرير: "أدى ارتفاع معدل استخدام الذخائر إلى خلق حالة من الضعف المتزايد في غرب المحيط الهادئ. سيستغرق الأمر من سنة إلى 4 سنوات لإعادة ملء هذه المخزونات، وعدة سنوات أخرى بعد ذلك لتوسيعها إلى المستوى المطلوب".

في الوقت نفسه، وفي بيانٍ لشبكة CNN، قال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن الجيش "يمتلك كل ما يحتاجه للعمل في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس".

وأضاف: "منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، نفذنا عدداً من العمليات الناجحة عبر مختلف القيادات مع الحفاظ على ترسانة واسعة من القدرات لحماية شعبنا ومصالحنا".

لكن بيانات التقييمات تناقضت بشكل صارخ مع ادعاء ترامب الأخير بأن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص في الأسلحة، رغم طلبه ميزانية إضافية للصواريخ عقب الحرب مع إيران.

إلى ذلك، وحتى قبل بدء الحرب، حذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، ومسؤولون عسكريون كبار آخرون من أن حملة عسكرية مطولة قد تُلحق الضرر بمخزونات الأسلحة، لا سيما تلك التي تُستخدم لدعم إسرائيل وأوكرانيا.

ومنذ بدء النزاع، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن قلقهم بشأن حجم الذخائر وتداعياتها المحتملة على الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط وخارجه.

وقال السيناتور الديمقراطي مارك كيلي من ولاية أريزونا الشهر الماضي: "الإيرانيون قادرون على إنتاج أعداد كبيرة من مسيَّرات "شاهد"، وصواريخ باليستية متوسطة وقصيرة المدى، ولديهم مخزون ضخم للغاية. في مرحلة ما، يصبح الأمر مسألة حسابية، فكيف لنا أن نجدد مخزون ذخائر الدفاع الجوي؟ من أين سيأتي؟"، وفق موقع "واللا".
الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الديمقراطيون

الديمقراطي

الإيراني

أوكرانيا

ديمقراطي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-04-23
Lebanon24
05:55 | 2026-04-23
Lebanon24
05:30 | 2026-04-23
Lebanon24
05:28 | 2026-04-23
Lebanon24
05:13 | 2026-04-23
Lebanon24
05:00 | 2026-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24