Najib Mikati
عربي-دولي

صدام داخل البنتاغون.. هذه خلفيات إقالة وزير البحرية الأميركي!

Lebanon 24
23-04-2026 | 05:55
صدام داخل البنتاغون.. هذه خلفيات إقالة وزير البحرية الأميركي!
صدام داخل البنتاغون.. هذه خلفيات إقالة وزير البحرية الأميركي! photos 0
أُقيل وزير البحرية الأميركية جون فيلان، اليوم الأربعاء، بعد أشهر من خلافات داخل "البنتاغون"، خصوصًا حول تعامله مع مبادرة الرئيس دونالد ترامب لبناء السفن المعروفة باسم "الأسطول الذهبي".
 
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" نقلًا عن مصدر جمهوري، فإن التوتر بين فيلان ووزير الحرب بيت هيغسيث ونائب وزير الحرب ستيفن فاينبرغ تصاعد تدريجيًا خلال الأشهر الماضية.


وأضاف المصدر أن فيلان لم يكن منسجمًا مع كبار مسؤولي "البنتاغون"، مشيرًا إلى أن نهجه الإداري وأسلوب قيادته اعتُبرا "غير متوافقين" مع هيغسيث وفاينبرغ، وفق ما نقلته الصحيفة.


وأضاف المصدر: "كانت الإدارة ترغب بشدة في تسريع برنامج بناء السفن بسبب أجندة الرئيس.. وبدا الوزير عاجزا عن تحقيق تلك الأهداف".


وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ستيفن فاينبرغ كان يعمل تدريجيًا على سحب صلاحيات المشروع الكبير من جون فيلان، فيما أشار مسؤولون للصحيفة إلى أن الأخير دخل في خلافات مع هونغ كاو، وكيل الوزارة الذي من المتوقع أن يتولى المنصب بالإنابة.

وفي السياق نفسه، أعلن "البنتاغون" أن فيلان سيغادر منصبه فورًا، على أن يتولى كاو مهامه وزيرًا للبحرية بالإنابة، من دون تقديم أسباب رسمية للإقالة.

ونقلت "ذا بوست" عن مسؤول رفيع في الإدارة أن دونالد ترامب وبيت هيغسيث توصلا إلى قناعة بضرورة استبدال فيلان، مضيفًا أن هيغسيث أبلغه بالقرار قبل الإعلان عنه رسميًا.

ويُذكر أن فيلان يُعد من أبرز جامعي الأعمال الفنية في الولايات المتحدة، وكان يدير شركة استثمار خاصة كبيرة، كما يُعرف بدعمه المالي للحزب الجمهوري، إذ قدّم أكثر من 1.8 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين. وورد اسمه في سجلات رحلة واحدة على متن طائرة جيفري إبستين الخاصة من لندن إلى نيويورك، وقد نفى علمه بأي من الجرائم المنسوبة إليه.

أما هونغ كاو، فهو ضابط سابق في البحرية ومرشح سابق لمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، ويحظى بتقدير داخل دوائر الإدارة الأميركية، لا سيما من قبل ترامب.

وتوقّع مصدر جمهوري أن ينجح كاو في أداء مهامه الجديدة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية ضد إيران لن تتأثر بهذا التغيير القيادي. (سكاي نيوز)

Advertisement
