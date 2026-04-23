تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أبرز المعلومات عنه... هل يكون مضيق ملقا البديل عن "هرمز"؟

23-04-2026 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن إغلاق مضيق هرمز أثار تساؤلات بشأن أمن مضائق أخرى في آسيا، بما في ذلك مضيق ملقا، وهو أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن حرب إيران سلطت الضوء على مخاوف قديمة بشأن كيفية تأثر مضايق مهمة مثل ملقا إذا اندلع صراع في بحر الصين الجنوبي أو ‌مضيق تايوان حيث يمر 21 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.
 
ويعتبر مضيق ملقا الذي يبلغ طوله نحو 900 ⁠كيلومتر وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أقصر طريق للملاحة البحرية من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا.

ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن نحو 22 بالمئة من التجارة البحرية العالمية تمر عبر هذا المضيق. ويشمل ذلك شحنات النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى اقتصادات الصين واليابان وكوريا الجنوبية المتعطشة للطاقة.

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مضيق ملقا هو أكبر "ممر لعبور النفط" في العالم والوحيد الذي تتجاوز كميات النفط العابرة منه ما يمر ‌عبر مضيق هرمز.

وفي النصف الأول من 2025، مر عبر هذا المضيق نحو 23.2 مليون برميل من النفط يوميا وهو ما يمثل 29 بالمئة ‌من إجمالي تدفقات النفط المنقول بحرا. ‌أما مضيق هرمز، فيحتل المركز الثاني إذ شهد مرور نحو 20.9 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أن أكثر من 102500 سفينة، معظمها سفن تجارية، عبرت مضيق ملقا في 2025، ارتفاعا من نحو 94300 سفينة في 2024. وتشمل هذه السفن معظم ناقلات النفط، إلا أن بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق ‌بسبب قيود الغاطس (الحدود المفروضة على عمق الجزء المغمور من السفينة في الماء) وتسلك مسارا بديلا جنوبي إندونيسيا.

ويسمح هذا ‌المسار بتجاوز مضيق ملقا ⁠في حالة إغلاقه، لكنه يزيد من وقت الرحلة مما قد يؤخر الشحنات ويرفع الأسعار.
 
ما هي المخاوف المتعلقة بمضيق ملقا؟

عند أضيق نقطة له في قناة فيليبس الواقعة في مضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقا نحو 2.7 كيلومتر، مما يشكل عائقا طبيعيا، فضلا ⁠عن احتمال وقوع تصادمات أو ‌جنوح أو تسرب نفطي.

كما أن بعض أجزاء المضيق ضحلة نسبيا، إذ يتراوح عمقها بين 25 و27 ⁠مترا، وهو ما يفرض قيودا على عبور السفن الأضخم، لكن حتى ناقلات النفط الخام العملاقة التي ⁠يزيد طولها عن 350 مترا وعرضها عن 60 مترا وغاطسها عن 20 مترا، تستطيع العبور.

وتعرض المضيق على مدى سنوات لأعمال قرصنة وهجمات على السفن التجارية.

وذكر مركز تبادل المعلومات التابع لاتفاقية ⁠التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، وهي منظمة أسستها حكومات المنطقة، أن العام الماضي شهد تزايدا في الهجمات الإجرامية لتصل إلى 104 على الأقل لكنها قلت في الربع الأول من هذا العام.

ويشكل المضيق أهمية استراتيجية للصين إذ يمر عبره نحو 75 بالمئة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحرا من الشرق الأوسط وإفريقيا بحسب بيانات فورتكسا لتتبع ناقلات النفط.
الشرق الأوسط

سكاي نيوز

أوروبا

الغاز

النفط

جمالي

إيران

الصين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24