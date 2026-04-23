Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي: إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز

Lebanon 24
23-04-2026 | 17:03
مسؤول أميركي: إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز
أفادت مصادر أميركية بأن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت هذا الأسبوع بنشر مزيد من الألغام في مضيق هرمز. 

وحسب موقع "أكسيوس" قال مصدر مطّلع إن "الجيش الأميركي رصد عمليات زرع الألغام ويتابعها عن كثب"، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن واشنطن "تعرف عدد الألغام التي تم نشرها لكنها لن تكشف عنه".

كما أفادت القيادة المركزية الأميركية بأنها قامت بـ"تحويل مسار 33 سفينة منذ بدء إجراءات الحصار البحري".

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أن البحرية الأميركية تستخدم طائرات مسيّرة تحت الماء لأعمال إزالة الألغام في المضيق، بينما قال ترامب إن هذه العمليات ستستمر "لكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".

ويحذّر خبراء من أن نشر ألغام إضافية قد يؤدي إلى "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ الحديث"، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويأتي ذلك فيما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما نُقل عبر منصته "تروث سوشيال"، البحرية الأميركية بـ"إطلاق النار وقتل أي قوارب إيرانية تقوم بزرع الألغام دون تردد".

وتؤكد المعطيات أن التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط المنقول بحرا عالميا، يشهد تصعيدا غير مسبوق، مع تراجع حركة الملاحة إلى مستويات منخفضة جدا مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميا في الظروف الطبيعية.

وفي تطور ميداني متصل، وصلت حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش” إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، لتصبح ثالث حاملة طائرات أميركية في المنطقة، ما يعزز الانتشار العسكري في محيط إيران.

Advertisement
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
Advertisement
