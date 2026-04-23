مسؤول أميركي: إيران زرعت المزيد من الألغام في مضيق هرمز

أفادت مصادر أميركية بأن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت هذا الأسبوع بنشر مزيد من الألغام في مضيق هرمز.

وحسب موقع "أكسيوس" قال مصدر مطّلع إن "الجيش الأميركي رصد عمليات زرع الألغام ويتابعها عن كثب"، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن "تعرف عدد الألغام التي تم نشرها لكنها لن تكشف عنه".

كما أفادت الأميركية بأنها قامت بـ"تحويل مسار 33 سفينة منذ بدء إجراءات الحصار البحري".

وفي سياق متصل، أكد مسؤولون أن البحرية الأميركية تستخدم طائرات مسيّرة تحت الماء لأعمال إزالة الألغام في المضيق، بينما قال إن هذه العمليات ستستمر "لكن بمستوى مضاعف ثلاث مرات".

ويحذّر خبراء من أن نشر ألغام إضافية قد يؤدي إلى "أكبر اضطراب في إمدادات في التاريخ الحديث"، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويأتي ذلك فيما أمر الرئيس الأميركي ، بحسب ما نُقل عبر منصته "تروث سوشيال"، البحرية الأميركية بـ"إطلاق النار وقتل أي قوارب إيرانية تقوم بزرع الألغام دون تردد".

وتؤكد المعطيات أن التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط المنقول بحرا عالميا، يشهد تصعيدا غير مسبوق، مع تراجع حركة الملاحة إلى مستويات منخفضة جدا مقارنة بأكثر من 100 سفينة يوميا في الظروف الطبيعية.

وفي تطور ميداني متصل، وصلت حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس إتش. دبليو. بوش” إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية ، لتصبح ثالث حاملة طائرات أميركية في المنطقة، ما يعزز الانتشار العسكري في محيط .