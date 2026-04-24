ظهور بلا صوت ولا صورة.. مرشد إيران "الإلكتروني" يفاقم الجدل

أثار ظهور إلكتروني "بلا صوت ولا صورة" للمرشد مجتبى موجة جديدة من التساؤلات حول حالته الصحية، بعدما رد على تصريحات للرئيس الأميركي عبر منشور على منصة "إكس" فقط.



ومنذ تعيينه خلفاً لوالده الراحل في أول أيام الحرب أواخر شباط الماضي، لم يظهر مجتبى خامنئي علناً ولم يسمع الإيرانيون صوته، وسط تقارير عن إصابته بجروح بالغة في الضربة نفسها التي أودت بوالده. وتنشر بيانات منسوبة إليه أو تغريدات عبر حسابه، ما يزيد الغموض حول وضعه الحقيقي.



ونقلت صحيفة "التايمز" عن مذكرة دبلوماسية تستند لمعلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية أن المرشد "طريح الفراش ويتلقى العلاج في مدينة قم"، وأنه "فاقد للوعي وفي حالة حرجة، ما يجعله غير قادر على المشاركة في صنع القرار".



وتعمق هذه التكهنات حالة عدم اليقين حول الجهة التي تدير شؤون فعلياً، بعدما أفقدتها الحرب قيادات الصف الأول العسكرية والسياسية. (العين الاخبارية)



