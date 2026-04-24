تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ظهور بلا صوت ولا صورة.. مرشد إيران "الإلكتروني" يفاقم الجدل

24-04-2026 | 00:04
A-
A+
ظهور بلا صوت ولا صورة.. مرشد إيران الإلكتروني يفاقم الجدل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار ظهور إلكتروني "بلا صوت ولا صورة" للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي موجة جديدة من التساؤلات حول حالته الصحية، بعدما رد على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور على منصة "إكس" فقط.

ومنذ تعيينه خلفاً لوالده الراحل علي خامنئي في أول أيام الحرب أواخر شباط الماضي، لم يظهر مجتبى خامنئي علناً ولم يسمع الإيرانيون صوته، وسط تقارير عن إصابته بجروح بالغة في الضربة نفسها التي أودت بوالده. وتنشر وسائل الإعلام بيانات منسوبة إليه أو تغريدات عبر حسابه، ما يزيد الغموض حول وضعه الحقيقي.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن مذكرة دبلوماسية تستند لمعلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية أن المرشد "طريح الفراش ويتلقى العلاج في مدينة قم"، وأنه "فاقد للوعي وفي حالة حرجة، ما يجعله غير قادر على المشاركة في صنع القرار".

وتعمق هذه التكهنات حالة عدم اليقين حول الجهة التي تدير شؤون إيران فعلياً، بعدما أفقدتها الحرب قيادات الصف الأول العسكرية والسياسية. (العين الاخبارية)
وسائل الإعلام

دونالد ترامب

علي خامنئي

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

دونالد

خامنئي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24