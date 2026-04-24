تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن تلوح بورقة "فوكلاند" وطرد إسبانيا من الناتو.. هل انهار حلف الحلفاء؟
Lebanon 24
24-04-2026
|
13:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "
رويترز
" عن رسالة داخلية من
البنتاغون
أن الخيارات الأميركية تشمل سحب الدعم لسيادة
بريطانيا
على جزر فوكلاند، والدفع نحو تعليق عضوية
إسبانيا
في حلف "
الناتو
".
وتأتي هذه التسريبات وسط توتر متزايد وانتقادات من إدارة
ترامب
للحلفاء الذين لم ينخرطوا في العمليات العسكرية ضد
إيران
.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء
البريطاني
، كير ستارمر، أن سيادة بلاده على جزر فوكلاند "واضحة ولا لبس فيها"، مشدداً على حق سكان الجزر في تقرير المصير.
من جانبها، تمسكت إسبانيا برفض المشاركة العسكرية ضد إيران، حيث صرح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأن بلاده تعمل وفق القانون الدولي والوثائق الرسمية، مؤكداً التزامها كحليف موثوق ضمن الأطر القانونية.
في حين شكك مسؤولون في الناتو في قانونية تعليق عضوية إسبانيا لغياب آليات الطرد في معاهدة الحلف، رحبت الأرجنتين بالتقارير، واصفة احتمال إعادة طرح ملف جزر فوكلاند (مالفيناس) بأنه "تقدم غير مسبوق".
وتعكس هذه التطورات حدة التباين بين الحلفاء الغربيين بشأن نطاق التدخل العسكري في إيران وتنسيق المواقف السياسية.
Advertisement
"بوليتيكو": البيت الأبيض وضع ما يشبه قائمة "الدول المشاغبة والملتزمة" في حلف الناتو في إطار بحث إدارة ترامب عن سبل لمعاقبة الحلفاء الذين رفضوا دعم حرب إيران
البنتاغون
البريطاني
بريطانيا
إسبانيا
واشنطن
التزام
رويترز
الناتو
تابع
هل سيتكرر تخفيف العقوبات الأميركية عن النفط الروسي؟ مسؤول أوروبي يجيب
16:56 | 2026-04-24
Advertisement
بري "غير راضٍ" عن وزيرة!
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24