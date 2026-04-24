تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
واشنطن تلوح بورقة "فوكلاند" وطرد إسبانيا من الناتو.. هل انهار حلف الحلفاء؟

24-04-2026 | 13:37
واشنطن تلوح بورقة فوكلاند وطرد إسبانيا من الناتو.. هل انهار حلف الحلفاء؟
واشنطن تلوح بورقة فوكلاند وطرد إسبانيا من الناتو.. هل انهار حلف الحلفاء؟ photos 0
نقلت وكالة "رويترز" عن رسالة داخلية من البنتاغون أن الخيارات الأميركية تشمل سحب الدعم لسيادة بريطانيا على جزر فوكلاند، والدفع نحو تعليق عضوية إسبانيا في حلف "الناتو".
 
وتأتي هذه التسريبات وسط توتر متزايد وانتقادات من إدارة ترامب للحلفاء الذين لم ينخرطوا في العمليات العسكرية ضد إيران.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن سيادة بلاده على جزر فوكلاند "واضحة ولا لبس فيها"، مشدداً على حق سكان الجزر في تقرير المصير.
 
من جانبها، تمسكت إسبانيا برفض المشاركة العسكرية ضد إيران، حيث صرح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأن بلاده تعمل وفق القانون الدولي والوثائق الرسمية، مؤكداً التزامها كحليف موثوق ضمن الأطر القانونية.

في حين شكك مسؤولون في الناتو في قانونية تعليق عضوية إسبانيا لغياب آليات الطرد في معاهدة الحلف، رحبت الأرجنتين بالتقارير، واصفة احتمال إعادة طرح ملف جزر فوكلاند (مالفيناس) بأنه "تقدم غير مسبوق".
 
وتعكس هذه التطورات حدة التباين بين الحلفاء الغربيين بشأن نطاق التدخل العسكري في إيران وتنسيق المواقف السياسية.

"بوليتيكو": البيت الأبيض وضع ما يشبه قائمة "الدول المشاغبة والملتزمة" في حلف الناتو في إطار بحث إدارة ترامب عن سبل لمعاقبة الحلفاء الذين رفضوا دعم حرب إيران
25/04/2026 02:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بريد مسرب من البنتاغون: عقوبات على حلفاء الناتو "المترددين" في حرب إيران
25/04/2026 02:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لصحيفة "تيلغراف": ندرس بقوة انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
25/04/2026 02:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مغادرة أعضاء من حلف "الناتو" مقارهم في العاصمة بغداد
25/04/2026 02:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

