فيديو للحظة إلقاء القبض على أمجد يوسف في سوريا.. شاهدوه

نشرت القناة "الإخبارية "، مساء الجمعة، فيديو يوثق اللحظات الأولى لإلقاء القبض على المدعو أمجد يوسف، مُرتكب مجزرة حي التضامن المروعة في عام 2013.

وأظهر الفيديو المتداول لحظة مداهمة لمنزل كان يقطن فيه يوسف مع عائلته، ليجري اقتياده إلى التحقيق.

من ناحيته، قال المهندس أنس خطاب عبر منصة "آكس" إن "أمجد يوسف لم يكن المجرم الأول الذي وقع في قبضة السلطات السورية، ولن يكون الأخير"، وأضاف: "سنواصل العمل في متابعة المجرمين وملاحقتهم فرداً فرداً لتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، ونجدد لأهلنا ذوي الضحايا والمكلومين أنّنا لن ندخر جهداً في ذلك حتى آخر مجرم فيهم".

ويوسف هو ضابط مخابرات في نظام بسوريا، كان مسؤولاً عن العمليات الأمنية في جنوب إبان فترة السورية، ويتهم بالمسؤولية عن اعتقال وتعذيب وقتل معارضين سياسيين ومدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.





ويتهم أمجد يوسف بارتكاب العديد من الجرائم بحق المدنيين، وهو المتهم بالمسؤولية الأولى عن ارتكاب مجزرة حي التضامن في مخيم اليرموك السوري.





ووثق فيديو المجزرة الذي نشرته الغارديان (من أصل 27 تسجيلاً مصوراً) مقتل ما لا يقل عن 41 مدنياً، في حين وثق أهالي الحي اسم 288 ضحية قتلت في الحي نفسه، كما اعترف عدد من المتورطين في المجزرة بارتكاب عدد من المجازر في الحي راح ضحيتها 500 رجل وامرأة.





وتوارى يوسف عن الأنظار بعد سقوط الأسد، حتى ألقت السلطات السورية القبض عليه في عملية أمنية حماة اليوم الجمعة.