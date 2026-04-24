تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
هل سيتكرر تخفيف العقوبات الأميركية عن النفط الروسي؟ مسؤول أوروبي يجيب
Lebanon 24
24-04-2026
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مفوض التجارة
الأوروبي
ماروش شفتشوفيتش، الجمعة، إنه عبر عن قلقه إزاء تخفيف
العقوبات
الأميركية على
النفط
الروسي الذي أقدمت عليه
واشنطن
في الآونة الأخيرة، خلال محادثاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفهم منه أن ذلك لن يتكرر.
وأضاف لصحفيين أنه فهم من المسؤولين الأمريكيين أن تخفيف العقوبات نجم عن مخاوف حيال "الوضع الصعب للغاية" الذي تواجهه بلدان ذات دخل منخفض، تعتمد بشدة على واردات النفط.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً ترخيصاً عاماً يتعلق بروسيا، يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المحملة على السفن اعتبارا من 17 نيسان، مما يمدد الترخيص السابق حتى 16 أيار.
وأبلغ بيسنت أعضاء
مجلس الشيوخ
هذا الأسبوع أنه مدد تخفيف العقوبات على النفط الروسي المنقول بحرا 30 يوما أخرى بعد تلقي طلبات من عدد من الدول الأكثر عرضة للنقص بسبب إغلاق مضيق هرمز. وقال إن الطلبات قُدمت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي.
وقال شفتشوفيتش إنه ناقش هذه المسألة مع بيسنت خلال اجتماعهما هذا الأسبوع، لكنه أُبلغ بأن تخفيف العقوبات ضروري لمواجهة شح الإمدادات الناجم عن إغلاق المضيق إلى حد بعيد خلال وقف إطلاق النار الهش بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وأضاف: "فهمت بوضوح أن هذا لن يتكرر في
المستقبل
، وأن واشنطن أقدمت على هذه الخطوة لأن عددا من الدول ذات الدخل المنخفض كانت في وضع صعب للغاية".
الولايات المتحدة
البنك الدولي
مجلس الشيوخ
المستقبل
العقوبات
الأوروبي
بات على
واشنطن
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24