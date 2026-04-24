هل سيتكرر تخفيف العقوبات الأميركية عن النفط الروسي؟ مسؤول أوروبي يجيب

24-04-2026 | 16:56
هل سيتكرر تخفيف العقوبات الأميركية عن النفط الروسي؟ مسؤول أوروبي يجيب
قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش، الجمعة، إنه عبر عن قلقه إزاء تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي الذي أقدمت ‌عليه واشنطن في الآونة الأخيرة، خلال محادثاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفهم منه أن ذلك لن يتكرر.


وأضاف لصحفيين أنه فهم من المسؤولين الأمريكيين أن تخفيف العقوبات نجم عن مخاوف حيال "الوضع الصعب للغاية" الذي ⁠تواجهه بلدان ذات دخل منخفض، تعتمد بشدة على واردات النفط.


وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً ترخيصاً عاماً يتعلق بروسيا، يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المحملة على السفن اعتبارا من 17 نيسان، مما يمدد الترخيص السابق حتى 16 أيار.


وأبلغ بيسنت أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه مدد تخفيف العقوبات على النفط الروسي ‌المنقول ⁠بحرا 30 يوما أخرى بعد تلقي طلبات من عدد من الدول الأكثر عرضة للنقص بسبب إغلاق مضيق هرمز. وقال إن الطلبات قُدمت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي.


وقال ⁠شفتشوفيتش إنه ناقش هذه المسألة مع بيسنت خلال اجتماعهما هذا الأسبوع، لكنه أُبلغ بأن تخفيف العقوبات ضروري لمواجهة شح الإمدادات الناجم ⁠عن إغلاق المضيق إلى حد بعيد خلال وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران.


وأضاف: "فهمت بوضوح أن ⁠هذا لن يتكرر في المستقبل، وأن واشنطن أقدمت على هذه الخطوة لأن عددا من الدول ذات الدخل المنخفض كانت في وضع صعب للغاية".


 
رويترز عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تدرس تخفيف العقوبات عن النفط الروسي لتهدئة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة
