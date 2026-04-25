عراقجي: زيارة إسلام آباد "مثمرة" رغم التشكيك في نوايا واشنطن

ذكر وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، كانت "مثمرة للغاية"، مشككا في رغبة واشنطن
بشأن الدفع نحو حلول دبلوماسية.
وقال عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "شاركنا موقف إيران
بشأن إطار عمل قابل للتطبيق لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم".
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت أمريكا جادة حقا بشأن الجهود الدبلوماسية".
وكان عراقجي وصل إلى إسلام آباد الليلة الماضية على رأس وفد إيراني، يضم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية
إسماعيل بقائي.
وأعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد اليوم، بشأن الوضع الإقليمي قبل مغادرته والعودة إلى طهران
.
وفي وقت سابق من اليوم
، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية
أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المسؤولين الباكستانيين مطالب طهران في المفاوضات وتحفظاتها على المطالب الأمريكية، خلال لقائه قائد الجيش
الباكستاني المشير عاصم منير.
وفي سياق مُتصل، وصل الوزير عراقجي مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، ضمن جولة ستشمل أيضًا روسيا
، وذلك على رأس وفد دبلوماسي
.
ومن المقرر أن يلتقي الوزير عراقجي كبار المسؤولين العمانيين لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، على ما أوردت وكالة "تسنيم".