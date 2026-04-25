عراقجي: زيارة إسلام آباد "مثمرة" رغم التشكيك في نوايا واشنطن

ذكر عباس عراقجي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، كانت "مثمرة للغاية"، مشككا في رغبة بشأن الدفع نحو حلول دبلوماسية.



وقال عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "شاركنا موقف بشأن إطار عمل قابل للتطبيق لإنهاء الحرب على إيران بشكل دائم".



وأشار الوزير الإيراني إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت أمريكا جادة حقا بشأن الجهود الدبلوماسية".



وكان عراقجي وصل إلى إسلام آباد الليلة الماضية على رأس وفد إيراني، يضم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم إسماعيل بقائي.



وأعلن رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد اليوم، بشأن الوضع الإقليمي قبل مغادرته والعودة إلى .



وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الخارجية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المسؤولين الباكستانيين مطالب طهران في المفاوضات وتحفظاتها على المطالب الأمريكية، خلال لقائه الباكستاني المشير عاصم منير.



وفي سياق مُتصل، وصل الوزير عراقجي مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العمانية مسقط، ضمن جولة ستشمل أيضًا ، وذلك على رأس وفد .



ومن المقرر أن يلتقي الوزير عراقجي كبار المسؤولين العمانيين لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، على ما أوردت وكالة "تسنيم".



