تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
4
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مقتل مسؤولين أثناء مهمة لتدمير مختبرات سرية في المكسيك
Lebanon 24
25-04-2026
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المجلس الحكومي المعني بالأمن في
المكسيك
، اليوم السبت، إن عميلين أمريكيين، لم يكونا يحملان اعتمادا رسميا للمشاركة في الأنشطة الأمنية لمكافحة المخدرات، لقيا مصرعهما في حادث سيارة في ولاية تشيواوا الشمالية،
يوم الأحد
.
وقالت مصادر محلية إن القتيلين ضابطان في وكالة الاستخبارات المركزية
الأمريكية
، ولم يكونا يحملان اعتمادا رسميا للمشاركة في الأنشطة الأمنية بالمكسيك، خلال مشاركتهما في عملية لمكافحة المخدرات.
وظهرت هذه القضية إلى العلن بعد مقتل الأمريكيين الاثنين في حادث سيارة في ولاية تشيواوا الشمالية، يوم الأحد.
وقالت المكسيك إن أحدهما دخل البلاد بجواز سفر
دبلوماسي
، بينما دخل الآخر كسائح.
من جهته
، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في المكسيك، يوم الأحد، إن مسؤولين أمريكيين اثنين، وآخرين مكسيكيين، مكلفين بمهام ضمن عمليات مكافحة عصابات المخدرات، لقوا حتفهم في حادث سير بولاية تشيواوا شمال المكسيك.
وبحسب وكالة "
رويترز
"، ذكرت السلطات المحلية أن المسؤولين المكسيكيين هما مدير وكالة التحقيقات بالولاية وضابط، مضيفة أنهما كانا في مهمة لتدمير مختبرات سرية في بلدية موريلوس.
Advertisement
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24