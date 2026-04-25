مقتل مسؤولين أثناء مهمة لتدمير مختبرات سرية في المكسيك

قال المجلس الحكومي المعني بالأمن في ، اليوم السبت، إن عميلين أمريكيين، لم يكونا يحملان اعتمادا رسميا للمشاركة في الأنشطة الأمنية لمكافحة المخدرات، لقيا مصرعهما في حادث سيارة في ولاية تشيواوا الشمالية، .وقالت مصادر محلية إن القتيلين ضابطان في وكالة الاستخبارات المركزية ، ولم يكونا يحملان اعتمادا رسميا للمشاركة في الأنشطة الأمنية بالمكسيك، خلال مشاركتهما في عملية لمكافحة المخدرات.وظهرت هذه القضية إلى العلن بعد مقتل الأمريكيين الاثنين في حادث سيارة في ولاية تشيواوا الشمالية، يوم الأحد.وقالت المكسيك إن أحدهما دخل البلاد بجواز سفر ، بينما دخل الآخر كسائح.، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في المكسيك، يوم الأحد، إن مسؤولين أمريكيين اثنين، وآخرين مكسيكيين، مكلفين بمهام ضمن عمليات مكافحة عصابات المخدرات، لقوا حتفهم في حادث سير بولاية تشيواوا شمال المكسيك.وبحسب وكالة " "، ذكرت السلطات المحلية أن المسؤولين المكسيكيين هما مدير وكالة التحقيقات بالولاية وضابط، مضيفة أنهما كانا في مهمة لتدمير مختبرات سرية في بلدية موريلوس.