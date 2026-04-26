ستارمر يراهن على 2029.. "العمال" في مواجهة "الإصلاح"

أبدى رئيس الوزراء ثقته بقدرة ، تحت قيادته، على الفوز في المقبلة المقررة عام 2029.



وقال ستارمر، في تصريح لصحيفة "ذي صنداي تايمز"، إنه يعتقد أن الحزب قادر على تحقيق الفوز، معتبراً أن الانتخابات المقبلة ستكون "مهمة جداً"، وأن المنافسة الأبرز قد تكون بين حزب العمال وحزب الإصلاح.



ورأى أن الاستحقاق المقبل سيطرح سؤالاً أساسياً حول معنى أن يكون المرء بريطانياً، مشيراً إلى أن قيماً وطنية مثل التسامح والنزاهة ومبدأ "عش ودع الآخرين يعيشون" قد تواجه اختباراً قاسياً.



وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن احتمال اهتزاز حكومته قبل انتهاء ولايتها، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبله السياسي وموعد مغادرته منصبه.

