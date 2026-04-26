قادة العالم يدينون إطلاق النار خلال فعالية للرئيس ترامب

Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be… — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

Political violence is absolutely unacceptable.



I am glad the President and guests at the White House Correspondents’ Dinner are safe. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 26, 2026

Deeply shocked by the disturbing shooting incident at the White House Correspondents’ Association Dinner in Washington, D.C., a short while ago.



Relieved to know that President Trump, the First Lady, and other attendees are safe.



My thoughts and prayers are with him, and I wish… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 26, 2026

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

We strongly condemn the attempted attack against President @realDonaldTrump and his wife, Melania Trump. We extend our best wishes to them and to all attendees of the Correspondent’s Dinner. Violence is never an option for those who uphold the values of peace. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 26, 2026

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن ارتياحه لسلامة الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس جيه دي فانس، بعد الحادث الأمني الذي وقع خلال عشاء مراسلي في .وكتب مودي عبر منصة "إكس" أنه شعر بالاطمئنان بعدما علم أن ترامب وميلانيا وفانس بخير ولم يتعرضوا لأي أذى، متمنياً لهم دوام السلامة والعافية.وشدد رئيس الوزراء الهندي على أن العنف لا يمكن أن يكون جزءاً من الحياة ، مؤكداً ضرورة إدانته بشكل واضح وحاسم.وكان رجل مسلح ببنادق وسكاكين قد دخل ردهة الفندق الذي كان يستضيف العشاء، قبل أن يتحرك عناصر الخدمة السرية ويحاصرونه ويوقفونه. وتم إجلاء المسؤولين الذين تشملهم حماية الجهاز، وبينهم ترامب وفانس وعدد من كبار المسؤولين .وأثار الحادث موجة إدانات واسعة، إذ وصفه عمدة نيويورك زهران ممداني بأنه عمل مرفوض، مؤكداً أن العنف السياسي "غير مقبول على الإطلاق".كما عبّر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن صدمته من الواقعة، مشيراً إلى أنه شعر بالارتياح بعدما تأكد من سلامة ترامب والسيدة الأولى وبقية الحاضرين.بدورها، قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إن سلامة ترامب وزوجته أمر مطمئن، معتبرة أن "العنف ليس حلاً أبداً".ومن فنزويلا، أدانت ديلسي رودريغيز الحادث، متمنية السلامة للرئيس الأميركي وجميع المشاركين في العشاء، ومؤكدة أن العنف لا ينسجم مع قيم السلام.وفي الداخل الأميركي، قالت نانسي بيلوسي إنها شعرت بارتياح كبير لسلامة ترامب والسيدة الأولى والحاضرين، مشيدة بسرعة تحرك الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون، ومتمنية الشفاء للضابط المصاب.كما شكر ستيف سكاليس على تدخلها السريع، مشدداً على أن هذا النوع من الأحداث يجب أن يجمع الناس لا أن يتحول إلى ساحة عنف.وأكد عدد من النواب والجمهوريين، بينهم شري ثانيدار ورو خانا وتشاك شومر وبراميلا جايابال ومايك جونسون، أن العنف السياسي مرفوض، مشيدين باستجابة القوى الأمنية التي ساهمت في تأمين المكان وحماية الحاضرين.