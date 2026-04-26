مُرعب وغريب... إليكم ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل دقائق من إطلاق النار

بعدما كانت أشارت للصحافيين إلى أنّ خطاب الرئيس الأميركيّ سيكون "نموذجيا ومضحكا ومسليّاً"، في حفل عشاء ، تحوّلت كلمات المتحدثة باسم ، إلى نبوءة مرعبة، بعد حادثة إطلاق النار.

واللافت والغريب أنّ ليفيت أضافت بابتسامة قبل دقائق من خطاب ، أنه "سيتم إطلاق بعض الطلقات الليلة. على الجميع متابعة الحدث. سيكون رائعًا حقًا".



ولم يمر وقت طويل حتى تحوّلت العبارة إلى مادة للجدل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وفور وقوع إطلاق النار، انهالت التعليقات الساخرة والمستنكرة. (ارم نيوز)