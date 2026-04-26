ضد محاولات الحج بتأشيرات الزيارة.. السعودية تفرض غرامات تصل لـ100 ألف ريال

أكدت تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100,000 بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.



وذكرت الداخلية السعودية أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.



وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 ه) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق .



وبينما يستمر حجاج الخارج بالتوافد إلى المملكة لأداء حج هذا العام، جددت وزارة الداخلية السعودية تحذيراتها من حملات الحج الوهمية، والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، في حين تواصل الإطاحة بمرتكبي عمليات النصب والاحتيال الذين يمتهنون الترويج لخدمات الحج الوهمية.



من جهتها، قالت وزارة الحج والعمرة إن الالتزام بتصريح الحج يعزز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ويمكنهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة ويسهم في انسيابية الحركة.



وأوضحت الوزارة أن التصريح يسهم في إدارة الحشود بكفاءة، وتفويجها بشكل متوازن، ورفع جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والمواقع والمواعيد المحددة للحملات، مشددة على أن مخالفة أنظمة وتعليمات الحج تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، وتنعكس سلبًا على أمن وسلامة الحجاج وكفاءة الخدمات، محذرة من الحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة عبر .



وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول لتعزيز التوعية بالإجراءات النظامية، وضمان وصول الرسائل الإرشادية للحجاج في بلدانهم قبل القدوم، بما يدعم التزامهم بالأنظمة ويسهم في تنظيم رحلتهم منذ مراحلها الأولى.



ودعت الوزارة الراغبين في الحج إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتحقق من وجود تصريح الحج قبل أي حجز أو ترتيب، مؤكدة أن "لا حج بلا تصريح" يسهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن.



