تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب مهدداً: إيران لديها نحو 3 أيام

Lebanon 24
26-04-2026 | 12:47
A-
A+
ترامب مهدداً: إيران لديها نحو 3 أيام
ترامب مهدداً: إيران لديها نحو 3 أيام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن إيران أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار.

أفاد ترامب في تصريحات ل"فوكس نيوز" بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسينتصرون. وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين يتعاملون معهم بشأن إيران عقلانيون للغاية، بينما الآخرون ليسوا كذلك، معرباً عن أمله في أن يتصرف الإيرانيون بحكمة.

فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف حفل مراسلي البيت الأبيض، أوضح ترامب أن تأمين موقع الهجوم كان صعباً، لافتاً إلى أن مطلق النار لم يقترب من قاعة الاحتفالات.

كشف ترامب في تصريحاته أن مطلق النار كان يعاني من اضطرابات نفسية، وفقاً للمعلومات المتوفرة، وأن عائلته كانت على علم بمشكلاته.

وقال الرئيس الأميركي إن إطلاق النار حوّل ليلة الحفل من متوترة إلى لحظة للوحدة.
واعتبر ترامب أن حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يبرز ضرورة إنشاء قاعة احتفالات مؤمنة داخل البيت الأبيض، مؤكداً أن المشروع يمثل أولوية أمنية.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "ما حدث الليلة الماضية هو السبب الرئيسي الذي دفع جيشنا العظيم، وجهاز الخدمة السرية، وقوات إنفاذ القانون، وكل رئيس على مدار الـ150 عاما الماضية لأسباب مختلفة، إلى المطالبة ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة داخل أراضي البيت الأبيض".

وأضاف: "لم يكن ليحدث هذا الحدث أبدا مع وجود قاعة الاحتفالات السرية للغاية التابعة للجيش والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناؤها! فهي جميلة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى عدم وجود غرف في الأعلى تسمح بدخول أشخاص غير مؤمنين، وتقع داخل أسوار أكثر المباني أماناً في العالم، البيت الأبيض".

وتابع الرئيس الأميركي: "يجب إسقاط دعوى قاعة الاحتفالات السخيفة، التي رفعتها امرأة كانت تمشي مع كلبها، والتي لا تملك أي حق قانوني في رفع مثل هذه الدعوى، فوراً. لا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل في بنائها، فهي ضمن الميزانية المحددة وتتجاوز الجدول الزمني بكثير! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحو دول الجوار
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب للقناة 13 الإسرائيلية: دمرنا 42 سفينة إيرانية خلال 3 أيام
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أغرقنا 42 سفينة إيرانية في 3 أيام
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: إيران لديها مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة وسيكون لتنفيذها نتائج كبيرة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 22:57:58 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وقال الرئيس

فوكس نيوز

يوم الأحد

بيت الأب

الإيراني

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-04-26
Lebanon24
14:27 | 2026-04-26
Lebanon24
14:03 | 2026-04-26
Lebanon24
14:02 | 2026-04-26
Lebanon24
14:00 | 2026-04-26
Lebanon24
13:39 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24