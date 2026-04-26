ترامب مهدداً: إيران لديها نحو 3 أيام

صرح الرئيس الأميركي ، اليوم الأحد، بأن أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار.



أفاد في تصريحات ل" " بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسينتصرون. وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين يتعاملون معهم بشأن إيران عقلانيون للغاية، بينما الآخرون ليسوا كذلك، معرباً عن أمله في أن يتصرف الإيرانيون بحكمة.



فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف حفل مراسلي ، أوضح ترامب أن تأمين موقع الهجوم كان صعباً، لافتاً إلى أن مطلق النار لم يقترب من قاعة الاحتفالات.



كشف ترامب في تصريحاته أن مطلق النار كان يعاني من اضطرابات نفسية، وفقاً للمعلومات المتوفرة، وأن عائلته كانت على علم بمشكلاته.



الأميركي إن إطلاق النار حوّل ليلة الحفل من متوترة إلى لحظة للوحدة.

واعتبر ترامب أن حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يبرز ضرورة إنشاء قاعة احتفالات مؤمنة داخل البيت الأبيض، مؤكداً أن المشروع يمثل أولوية أمنية.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "ما حدث الليلة الماضية هو السبب الذي دفع جيشنا العظيم، وجهاز الخدمة السرية، وقوات إنفاذ القانون، وكل رئيس على مدار الـ150 عاما الماضية لأسباب مختلفة، إلى المطالبة ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة داخل أراضي البيت الأبيض".



وأضاف: "لم يكن ليحدث هذا الحدث أبدا مع وجود قاعة الاحتفالات السرية للغاية التابعة للجيش والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناؤها! فهي جميلة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى عدم وجود غرف في الأعلى تسمح بدخول أشخاص غير مؤمنين، وتقع داخل أسوار أكثر المباني أماناً في العالم، البيت الأبيض".



وتابع الرئيس الأميركي: "يجب إسقاط دعوى قاعة الاحتفالات السخيفة، التي رفعتها امرأة كانت تمشي مع كلبها، والتي لا تملك أي حق قانوني في رفع مثل هذه الدعوى، فوراً. لا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل في بنائها، فهي ضمن الميزانية المحددة وتتجاوز الجدول بكثير! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".