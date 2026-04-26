|
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
13
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
عربي-دولي
ترامب مهدداً: إيران لديها نحو 3 أيام
26-04-2026
|
12:47
صرح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأحد، بأن
إيران
أمامها حوالي 3 أيام قبل أن تتعرض بنيتها التحتية النفطية للانفجار.
أفاد
ترامب
في تصريحات ل"
فوكس نيوز
" بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً وسينتصرون. وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين يتعاملون معهم بشأن إيران عقلانيون للغاية، بينما الآخرون ليسوا كذلك، معرباً عن أمله في أن يتصرف الإيرانيون بحكمة.
فيما يتعلق بالهجوم الذي استهدف حفل مراسلي
البيت الأبيض
، أوضح ترامب أن تأمين موقع الهجوم كان صعباً، لافتاً إلى أن مطلق النار لم يقترب من قاعة الاحتفالات.
كشف ترامب في تصريحاته أن مطلق النار كان يعاني من اضطرابات نفسية، وفقاً للمعلومات المتوفرة، وأن عائلته كانت على علم بمشكلاته.
وقال الرئيس
الأميركي إن إطلاق النار حوّل ليلة الحفل من متوترة إلى لحظة للوحدة.
واعتبر ترامب أن حادث إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض يبرز ضرورة إنشاء قاعة احتفالات مؤمنة داخل البيت الأبيض، مؤكداً أن المشروع يمثل أولوية أمنية.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "ما حدث الليلة الماضية هو السبب
الرئيسي
الذي دفع جيشنا العظيم، وجهاز الخدمة السرية، وقوات إنفاذ القانون، وكل رئيس على مدار الـ150 عاما الماضية لأسباب مختلفة، إلى المطالبة ببناء قاعة احتفالات كبيرة وآمنة داخل أراضي البيت الأبيض".
وأضاف: "لم يكن ليحدث هذا الحدث أبدا مع وجود قاعة الاحتفالات السرية للغاية التابعة للجيش والتي يجري بناؤها حاليا في البيت الأبيض. لا يمكننا الانتظار حتى يتم بناؤها! فهي جميلة، وتتمتع بأعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى عدم وجود غرف في الأعلى تسمح بدخول أشخاص غير مؤمنين، وتقع داخل أسوار أكثر المباني أماناً في العالم، البيت الأبيض".
وتابع الرئيس الأميركي: "يجب إسقاط دعوى قاعة الاحتفالات السخيفة، التي رفعتها امرأة كانت تمشي مع كلبها، والتي لا تملك أي حق قانوني في رفع مثل هذه الدعوى، فوراً. لا ينبغي السماح لأي شيء بالتدخل في بنائها، فهي ضمن الميزانية المحددة وتتجاوز الجدول
الزمني
بكثير! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر".
ترامب: إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحو دول الجوار
ترامب للقناة 13 الإسرائيلية: دمرنا 42 سفينة إيرانية خلال 3 أيام
ترامب: أغرقنا 42 سفينة إيرانية في 3 أيام
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: إيران لديها مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة وسيكون لتنفيذها نتائج كبيرة
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
بعد انتهاء المفاوضات.. باكستان ترفع القيود الأمنية في اسلام اباد
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
رئيسا الإمارات وموريتانيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون
بينيت ولابيد يعلنان تحالفا انتخابيا للإطاحة بنتنياهو
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
