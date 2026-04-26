مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال

رفعت مصر إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي فرضتها الشهر الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالتصعيد في المنطقة.





وأعلنت الحكومة ، الأحد، إيقاف العمل بقرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.

وذكر ، في بيان، أن " لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها اليوم (الأحد) على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا".



وكانت الحكومة قد بدأت، في 28 آذار الماضي، تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت إغلاق المحال التجارية والمطاعم في التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، لمدة شهر.