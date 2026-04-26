تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
إقتصاد
مصر تنهي إجراءات ترشيد الكهرباء وتعيد مواعيد إغلاق المحال
Lebanon 24
26-04-2026
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت مصر إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي فرضتها الشهر الماضي، لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالتصعيد في المنطقة.
وأعلنت الحكومة
المصرية
، الأحد، إيقاف العمل بقرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.
وذكر
مجلس الوزراء
، في بيان، أن "
اللجنة المركزية
لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها اليوم (الأحد) على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقا".
وكانت الحكومة قد بدأت، في 28 آذار الماضي، تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت إغلاق المحال التجارية والمطاعم في التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، لمدة شهر.
مواضيع ذات صلة
بلدية الكويت: إغلاق المحال التجارية من منتصف الليل حتى 6 صباحا
Lebanon 24
بلدية الكويت: إغلاق المحال التجارية من منتصف الليل حتى 6 صباحا
27/04/2026 03:48:54
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة
Lebanon 24
مصر تقرر تقليص ساعات عمل المحال ضمن خطة لمواجهة أزمة الطاقة
27/04/2026 03:48:54
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة
Lebanon 24
السفارة الأميركية في الكويت: إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة
27/04/2026 03:48:54
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: حلفاء لواشنطن يدرسون اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: حلفاء لواشنطن يدرسون اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
27/04/2026 03:48:54
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
اللجنة المركزية
إدارة الأزمات
مجلس الوزراء
المصرية
مصرية
مصري
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز
Lebanon 24
وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز
16:30 | 2026-04-26
26/04/2026 04:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسكو.. عراقجي يلتقي بوتين الاثنين
Lebanon 24
في موسكو.. عراقجي يلتقي بوتين الاثنين
16:12 | 2026-04-26
26/04/2026 04:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تواصل سعودي - إيراني لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
Lebanon 24
تواصل سعودي - إيراني لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
16:06 | 2026-04-26
26/04/2026 04:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يقتل حراس ترامب مهاجم العشاء؟ تقرير يكشف الكواليس
Lebanon 24
لماذا لم يقتل حراس ترامب مهاجم العشاء؟ تقرير يكشف الكواليس
16:00 | 2026-04-26
26/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية باكستان: ملتزمون بمواصلة جهودنا من أجل السلام
Lebanon 24
وزير خارجية باكستان: ملتزمون بمواصلة جهودنا من أجل السلام
15:54 | 2026-04-26
26/04/2026 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
Lebanon 24
لبنان المدعوم سعوديًا سيكون أقوى في مفاوضاته المباشرة
09:01 | 2026-04-26
26/04/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم
Lebanon 24
الأمطار عائدة وإنخفاض ملحوظ في الحرارة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من بعد ظهر اليوم
06:39 | 2026-04-26
26/04/2026 06:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولتان تخوضان حرباً بالوكالة في الشرق الأوسط.. صحيفة "The Hill" تكشف التفاصيل
Lebanon 24
دولتان تخوضان حرباً بالوكالة في الشرق الأوسط.. صحيفة "The Hill" تكشف التفاصيل
10:30 | 2026-04-26
26/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2026-04-26
وزير خارجية عُمان: أجريت نقاشاً مثمراً مع عراقجي بشأن هرمز
16:12 | 2026-04-26
في موسكو.. عراقجي يلتقي بوتين الاثنين
16:06 | 2026-04-26
تواصل سعودي - إيراني لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة
16:00 | 2026-04-26
لماذا لم يقتل حراس ترامب مهاجم العشاء؟ تقرير يكشف الكواليس
15:54 | 2026-04-26
وزير خارجية باكستان: ملتزمون بمواصلة جهودنا من أجل السلام
15:29 | 2026-04-26
في مالي.. وضع أمني حرج مع سيطرة المتمردين الطوارق على كيدال
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24