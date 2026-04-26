تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هرمز أولاً.. عرض إيراني جديد يؤجل الملف النووي

Lebanon 24
26-04-2026 | 23:00
A-
A+
هرمز أولاً.. عرض إيراني جديد يؤجل الملف النووي
هرمز أولاً.. عرض إيراني جديد يؤجل الملف النووي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قدّمت إيران إلى الولايات المتحدة مقترحاً جديداً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن تُؤجَّل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي ومصدرين مطلعين.

وتأتي الخطوة في ظل جمود دبلوماسي واضح، وانقسام داخل القيادة الإيرانية حول طبيعة التنازلات النووية التي يمكن طرحها على الطاولة. وبحسب المقترح، تسعى طهران إلى تجاوز هذا الخلاف حالياً، عبر اتفاق أسرع يركّز أولاً على المضيق والحصار الأميركي.

لكن إنهاء الحصار ووقف الحرب قد يسحبان من يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورقة ضغط أساسية في أي مفاوضات لاحقة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وتعليق عمليات التخصيب، وهما من أبرز أهدافه في المواجهة مع طهران.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب، الإثنين، اجتماعاً في غرفة العمليات بشأن إيران، بمشاركة كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية، لمناقشة تعثر المفاوضات والخطوات المقبلة، حسب الموقع.

وكان ترامب قد أشار، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إلى رغبته في مواصلة الحصار البحري الذي يضغط على صادرات النفط الإيرانية، على أمل دفع طهران إلى تقديم تنازلات خلال الأسابيع المقبلة.

وتفاقمت أزمة المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما انتهت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان من دون تقدم. وكانت واشنطن قد أعلنت أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان عراقجي في إسلام آباد، إلا أن الموقف الإيراني غير الحاسم دفع ترامب إلى إلغاء الرحلة.

وقال ترامب لـ"أكسيوس" إنه لا يرى جدوى من إرسال مبعوثيه في رحلة تستغرق 18 ساعة في ظل الظروف الحالية، مضيفاً أن التواصل يمكن أن يتم عبر الهاتف إذا أرادت إيران ذلك.

وبحسب مصادر مطلعة، طرح عراقجي خلال اجتماعاته في إسلام آباد فكرة تجاوز الملف النووي مؤقتاً، موضحاً للوسطاء الباكستانيين والمصريين والأتراك والقطريين أن القيادة الإيرانية لم تتوصل بعد إلى توافق داخلي حول المطالب الأميركية.

ويركز المقترح الإيراني، الذي نُقل إلى واشنطن عبر الوسطاء الباكستانيين، على معالجة أزمة المضيق والحصار أولاً، عبر تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو الاتفاق على إنهاء دائم للحرب.

ووفق الصيغة المطروحة، لا تبدأ المفاوضات النووية إلا لاحقاً، بعد إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي.

وأكد البيت الأبيض تسلّم المقترح، من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في بحثه. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لـ"أكسيوس" إن هذه "محادثات دبلوماسية حساسة"، وإن الولايات المتحدة لن تفاوض عبر الصحافة، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يضع مصلحة الأميركيين أولاً وألا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. (أكسيوس)
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأميركيين

الإيرانية

الإيراني

الأتراك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24