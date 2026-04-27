ساحة تصفية.. دماء تسيل في شوارع برشلونة

في قلب حي بوبلينو في ، حيث تمتلئ الأرصفة بالمطاعم والمقاهي، شهدت المنطقة قبل أيام هجوماً مسلحاً جديداً ضمن سلسلة تصفيات مرتبطة بصراع بين عصابتين من البلقان.



وفي 14 نيسان، أطلق رجلان يرتديان ملابس سوداء النار على كرستو فوجيتش، المعروف باسم "المدمر"، أثناء جلوسه أمام أحد المطاعم برفقة امرأة وطفل. وأُصيبت مارة بجروح طفيفة، فيما لم تُصب المرأة والطفل بأذى.



وتوفي فوجيتش في المستشفى في 20 نيسان، ليصبح أحدث ضحية في الحرب الممتدة بين عصابتي "شكالياري" و"كافاتش"، المنحدرتين من مدينة كوتور في الجبل الأسود.



وبحسب الشرطة الكاتالونية، لا تزال هوية المسلحين مجهولة، لكن الهجوم يندرج ضمن صراع إجرامي واسع، امتد إلى برشلونة بعد تسجيل جرائم قتل مرتبطة بالعصابتين في دول عدة، بينها الجبل الأسود وصربيا وألمانيا والنمسا وهولندا واليونان وأوكرانيا وتركيا.



وكانت العصابتان جزءاً من شبكة واحدة لتهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى ، قبل أن تنفصلا عام 2014 عقب فشل صفقة كوكايين في فالنسيا، لتبدأ بينهما حرب دامية.



وقال محللون إن برشلونة أصبحت محطة جديدة في هذا الصراع، بفعل موقعها البحري وحركتها التجارية وصلاتها الواسعة، ما يجعلها بيئة مناسبة لتحرك شخصيات الجريمة المنظمة.



وبدأت سلسلة الهجمات في المدينة في 15 2025، عندما قُتل فيليب كنيزيفيتش، وهو عضو مزعوم في "كافاتش"، أثناء دخوله مبنى سكنياً في حي إيكسامبل.



وفي 2 آب، أُصيب بريدراج فوجوسيفيتش، وهو عضو مزعوم في "شكالياري"، خلال وجوده في وسط برشلونة، ليكون الناجي الوحيد بين الأهداف الأربعة.



أما في 22 كانون الأول، فقُتل ميليتش، الذي تقول الشرطة إنه مرتبط أيضاً بعشيرة "شكالياري"، في كاستيلديفيلس قرب برشلونة.



وبحسب مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد "OCCRP"، ارتبطت أكثر من 80 جريمة قتل علناً بهذا الصراع في أوروبا، ما يجعل برشلونة حلقة جديدة في حرب إجرامية طويلة لم تعد محصورة في البلقان. (OCCRP)

