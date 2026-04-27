مصر تدين هجوم مالي وتؤكد تضامنها بعد مقتل وزير الدفاع

علقت على إعلان مقتل وزير دفاع مالي ، إثر هجوم شنه مسلحون على مقر إقامته في قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة باماكو.



وأدانت مصر الهجمات الإرهابية في مالي والتي أسفرت عن مقتل المالي وسقوط عدد من الضحايا.



وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة مالي في مواجهة الهجمات الإرهابية وتؤكد إدانتها لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالي.



وأكدت مصر موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وتشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، وأن تدعو المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وتوخي الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.

