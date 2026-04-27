تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ملك بريطانيا يزور أميركا.. رحلة في توقيت حساس

Lebanon 24
27-04-2026 | 06:43
A-
A+
ملك بريطانيا يزور أميركا.. رحلة في توقيت حساس
ملك بريطانيا يزور أميركا.. رحلة في توقيت حساس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يصل الملك تشارلز، عاهل بريطانيا، وعقيلته كاميلا إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق أربعة أيام اكتسبت أهمية أكبر بعد واقعة إطلاق نار في أثناء مأدبة عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن وفي ظل خلافات الحليفين المقربين ‌بخصوص حرب إيران.


وهذه الزيارة الرسمية هي إلى حد بعيد الأكثر أهمية وتأثيرا في عهد تشارلز، وجاء توقيتها بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الولايات المتحدة استقلالها عن الحكم البريطاني، وهي أول زيارة أيضا يقوم بها ملك بريطاني إلى الولايات المتحدة منذ نحو عقدين.

من جهته، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالملك تشارلز الثالث خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم أمس، واصفاً إياه بأنه "رجل عظيم وشجاع جداً ويمثل بلاده خير تمثيل".

وكان الملك تشارلز أعرب عن "ارتياح كبير" لعدم تعرّض ترامب وزوجته ميلانيا وبقية الضيوف لأي أذى خلال الحادث.

بدوره، أكد السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كريستيان ترنر، الأحد، أنّ ترامب "متحمس جداً" لهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تبادل الزيارات الرسمية، رداً على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى المملكة المتحدة العام الماضي.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

كان الملك

البريطاني

بريطانيا

من اليوم

المملكة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-04-27
Lebanon24
08:00 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:35 | 2026-04-27
Lebanon24
07:27 | 2026-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24