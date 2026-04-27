ملك بريطانيا يزور أميركا.. رحلة في توقيت حساس

يصل الملك تشارلز، عاهل ، وعقيلته كاميلا إلى في وقت لاحق الاثنين، في زيارة تستغرق أربعة أيام اكتسبت أهمية أكبر بعد واقعة إطلاق نار في أثناء مأدبة عشاء مراسلي في وفي ظل خلافات الحليفين المقربين ‌بخصوص حرب .





وهذه الزيارة الرسمية هي إلى حد بعيد الأكثر أهمية وتأثيرا في عهد تشارلز، وجاء توقيتها بمناسبة مرور 250 عاما على إعلان الولايات المتحدة استقلالها عن الحكم ، وهي أول زيارة أيضا يقوم بها ملك بريطاني إلى الولايات المتحدة منذ نحو عقدين.



، أشاد الرئيس الأميركي بالملك تشارلز الثالث خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم أمس، واصفاً إياه بأنه "رجل عظيم وشجاع جداً ويمثل بلاده خير تمثيل".



وكان الملك تشارلز أعرب عن "ارتياح كبير" لعدم تعرّض وزوجته ميلانيا وبقية الضيوف لأي أذى خلال الحادث.



بدوره، أكد السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كريستيان ترنر، الأحد، أنّ ترامب "متحمس جداً" لهذه الزيارة، التي تأتي في إطار تبادل الزيارات الرسمية، رداً على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى المتحدة العام الماضي.



Advertisement