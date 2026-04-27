عربي-دولي
تفكيك خلية إرهابية ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة في سوريا
Lebanon 24
27-04-2026
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
وزارة الداخلية
السورية
بأن
قوى الأمن الداخلي
بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في تفكيك خلية إرهابية، مشيرة في بيان لها إلى أن هذه العملية النوعية "جاءت ثمرة لجهود استخباراتية دقيقة، حيث نفذت الوحدات المختصة عملية مداهمة محكمة استهدفت موقع تحصّن أفراد الخلية، وأسفرت عن تحييد عنصرين منها، مع فرض السيطرة الكاملة على الموقع".
وأضافت في البيان أن "القوى الأمنية ضبطت خلال العملية ترسانة من الأسلحة، شملت قواذف مع صواريخ مضادة للدروع، إلى جانب قناصات وبنادق آلية، إضافة إلى قواذف RPG مع حشوات، فضلا عن كميات من الذخائر والقنابل، وتجهيزات أخرى كانت معدة لتغطية أنشطة إجرامية".
وشددت الوزارة على أنّ "هذه العملية تعتبر بمثابة امتداد لجهود وزارة الداخلية في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، مؤكدة على الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة الوطن". (روسيا اليوم)
