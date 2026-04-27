وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون والتسوية الدبلوماسية

أجرى وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، خلال زيارته إلى قيرغيزستان، محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين.
وخلال اللقاء، جدّد بيلوسوف تأكيد موقف موسكو الداعي إلى ضرورة تسوية الحرب مع إيران عبر المسار الدبلوماسي حصراً، معربًا عن ثقته بأن التعاون والدعم المتبادل بين روسيا وإيران سيستمران، بحسب ما أفادت "رويترز".
وفي سياق متصل، أفادت وكالات أنباء روسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم، حيث سلّمه رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.
كما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن بوتين قوله إن روسيا تأمل بأن يتجاوز الشعب الإيراني ما وصفه بـ"الفترة العصيبة"، وأن يعمّ السلام.