وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل التعاون والتسوية الدبلوماسية

أجرى الروسي أندريه بيلوسوف، خلال زيارته إلى قيرغيزستان، محادثات مع نائب وزير الدفاع رضا طلائي، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء، جدّد بيلوسوف تأكيد موقف الداعي إلى ضرورة تسوية الحرب مع عبر المسار الدبلوماسي حصراً، معربًا عن ثقته بأن التعاون والدعم المتبادل بين وإيران سيستمران، بحسب ما أفادت " ".

وفي سياق متصل، أفادت وكالات أنباء روسية بأن الرئيس التقى الإيراني عباس عراقجي اليوم، حيث سلّمه رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

كما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية عن قوله إن روسيا تأمل بأن يتجاوز الشعب الإيراني ما وصفه بـ"الفترة العصيبة"، وأن يعمّ السلام.

وأضاف أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمصلحة إيران ودول المنطقة الأخرى، لافتًا إلى أنه تلقى رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني، طالبًا من عراقجي نقل أطيب تمنياته له بالصحة والعافية.وبعد اللقاء، قال الوزير الإيراني عراقجي، إن علاقات روسيا وإيران شراكة استراتيجية وستستمر في التوطد، وإنه وجّه الشكر لبوتين وروسيا على الدعم.