توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن

وجّه القضاء الأميركي إلى منفّذ الهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، الذي كان يحضره الرئيس الأميركي، تهمة "محاولة اغتيال ترامب"، إضافة إلى تهمتين أخريين مرتبطتين بحيازة واستخدام أسلحة.
ومَثَل المسلح أمام المحكمة اليوم الاثنين، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حال إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس، بعدما حاول اقتحام حفل عشاء رابطة المراسلين الذي أُقيم في أحد فنادق واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي السياق، حمّل البيت الأبيض اليوم الاثنين ما وصفها بـ"طائفة الكراهية اليسارية" مسؤولية إطلاق النار الذي وقع خلال الحفل.