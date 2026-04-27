توجيه تهمة محاولة اغتيال ترامب لمنفّذ هجوم حفل عشاء المراسلين في واشنطن

وجّه الأميركي إلى منفّذ الهجوم على حفل عشاء مراسلي ، الذي كان يحضره الرئيس الأميركي، تهمة "محاولة اغتيال "، إضافة إلى تهمتين أخريين مرتبطتين بحيازة واستخدام أسلحة.



ومَثَل المسلح أمام المحكمة اليوم الاثنين، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن في حال إدانته بمحاولة اغتيال الرئيس، بعدما حاول اقتحام حفل عشاء رابطة المراسلين الذي أُقيم في أحد فنادق ، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي السياق، حمّل البيت الأبيض اليوم الاثنين ما وصفها بـ"طائفة الكراهية اليسارية" مسؤولية إطلاق النار الذي وقع خلال الحفل.