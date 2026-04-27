عربي-دولي

روبيو: هرمز سلاح نووي اقتصادي تستخدمه إيران ضد العالم

Lebanon 24
27-04-2026 | 23:11
روبيو: هرمز سلاح نووي اقتصادي تستخدمه إيران ضد العالم
شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن مستويات العقوبات والضغطوطات على إيران "استثنائية"، ويمكن للولايات المتحدة زيادتها.

وأضاف روبيو في مقابلته مع "فوكس نيوز" ردا على سؤال يتعلق بطبيعة الرد الأميركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أن "هذا قرار الرئيس دونالد ترامب، ومستوى العقوبات والضغط المفروض على إيران استثنائي، وأعتقد أنه يمكن اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وتابع قائلا: "أعتقد أن الإيرانيين جادون في إخراج أنفسهم من المأزق الذي هم فيه".

وأوضح أن "جميع المشكلات التي كان الإيرانيون يواجهونها قبل بدء هذا الصراع لا تزال قائمة أو أصبحت أسوأ، لكن لديهم الآن نصف عدد الصواريخ، ولا يملكون أي مصانع، ولا بحرية".

وأشار روبيو إلى أن هناك العديد من الأسئلة غير المُجابة التي تحيط بالمرشد الأعلى الجديد لإيران، مضيفا أن "تغيير النظام يجب أن يأتي من داخل إيران".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال روبيو: "مضيق هرمز (سلاح نووي اقتصادي) تحاول إيران استخدامه ضد العالم".

واسترسل روبيو قائلا إن الحصار الأميركي "ليس حصارا على الشحن، بل هو حصار على الشحن الإيراني، لأنه لا يمكن أن يكونوا المستفيدين الوحيدين من نظام غير قانوني وغير مشروع وغير مبرر لفرض الرسوم والسيطرة في المضيق".

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الوسطاء يمارسون ضغوطا على إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت "سي إن إن" عن المصادر قولها، إن الوسطاء يصعّدون ضغوطهم على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق، مع تأكيدهم على أن الأيام القليلة القادمة ستكون "حاسمة بشكل خاص".

ووفق المصادر، يخيّم على المشهد احتمال أن تقرر الولايات المتحدة العودة إلى الحرب مع إيران.

ورغم ذلك، ترى المصادر بحسب "سي إن إن"، أن إيران وأميركا ليستا متباعدتين كما يبدو.

