في جلسة مجلس الأمن.. الإمارات: ندين سلوك إيران في عرقلة الملاحة بمضيق هرمز

دان المرر وزير دولة في خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن أمن الملاحة، الإثنين، سلوك في عرقلة الملاحة الدولية بمضيق هرمز.





وخلال كلمته طالب المرر بأن تُقدم تعويضات عن الأضرار عن أعمالها غير المشروعة.

وقال المرر: "تقوم إيران بفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتعرقل الملاحة بشكل غير مشروع من خلال شنّ الهجمات والتهديدات وزرع الألغام إلى جانب إعاقتها لحق المرور العابر وممارسة التمييز شكلا ومضمونا بين السفن الأجنبية في انتهاك صريح للقانون الدولي فضلا عن عن سعيها لتكريس سيطرتها الدائمة على الملاحة عبر مضيق هرمز".



وأضاف: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمّل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا".

من جانبه، قال البحريني عبداللطيف الزياني إن تصرفات إيران تُعرّض الاقتصاد العالمي للخطر، وتُهدد سلامة الملايين حول العالم.



وأوضح الزياني أن "تلك الأعمال العدائية، دفعت العديد من الدول إلى اعتبارها إرهابا".



وبدوره، اتهم المندوب الأميركي لدى مايك والتز إيران بخرق القوانين الدولية ومُمارسة القرصنة في مضيق هرمز، مضيفا أن الممارسات الإيرانية البحرية "تجعلها مجرما دوليا".



وشدد والتز على أنه "لا يحق لإيران استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط"، مضيفا أن إيران "ألقت آلاف الصواريخ على جيرانها وقامت بزرع الألغام بمضيق هرمز".



وفي منشور على حسابه في "إكس"، قال والتز إن "الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز هي اعتداء على اقتصاد العالم".