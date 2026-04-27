تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في جلسة مجلس الأمن.. الإمارات: ندين سلوك إيران في عرقلة الملاحة بمضيق هرمز

27-04-2026 | 23:54
A-
A+
في جلسة مجلس الأمن.. الإمارات: ندين سلوك إيران في عرقلة الملاحة بمضيق هرمز
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن أمن الملاحة، الإثنين، سلوك إيران في عرقلة الملاحة الدولية بمضيق هرمز.


وخلال كلمته طالب المرر بأن تُقدم طهران تعويضات عن الأضرار عن أعمالها غير المشروعة.
وقال المرر: "تقوم إيران بفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتعرقل الملاحة بشكل غير مشروع من خلال شنّ الهجمات والتهديدات وزرع الألغام إلى جانب إعاقتها لحق المرور العابر وممارسة التمييز شكلا ومضمونا بين السفن الأجنبية في انتهاك صريح للقانون الدولي فضلا عن عن سعيها لتكريس سيطرتها الدائمة على الملاحة عبر مضيق هرمز".

وأضاف: "في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمّل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا".
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن تصرفات إيران تُعرّض الاقتصاد العالمي للخطر، وتُهدد سلامة الملايين حول العالم.

وأوضح الزياني أن "تلك الأعمال الإيرانية العدائية، دفعت العديد من الدول إلى اعتبارها إرهابا".

وبدوره، اتهم المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز إيران بخرق القوانين الدولية ومُمارسة القرصنة في مضيق هرمز، مضيفا أن الممارسات الإيرانية البحرية "تجعلها مجرما دوليا".

وشدد والتز على أنه "لا يحق لإيران استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط"، مضيفا أن إيران "ألقت آلاف الصواريخ على جيرانها وقامت بزرع الألغام بمضيق هرمز".

وفي منشور على حسابه في "إكس"، قال والتز إن "الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز هي اعتداء على اقتصاد العالم".
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24