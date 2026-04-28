إيال زامير: نحن مستعدون لاحتمال استئناف معارك مكثفة على كل هذه الجبهات

قال الإثنين إن 2026 "سيكون على الأرجح عام قتال" على مختلف الجبهات.



ونقل بيان عسكري عن قوله خلال لقائه ضباطاً: "منذ السابع من تشرين الأول 2023، انخرط الجيش في حملة متواصلة على جبهات عدّة. نحن مستعدون ويقظون لاحتمال استئناف معارك مكثفة على كل هذه الجبهات". وأضاف "2026 قد يكون عام قتال على كلّ منها".



في سياق آخر، وّجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات "المثيرة للجدل" على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل "خطاً أحمر".



ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن جنوداً في يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

