22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
عربي-دولي
جدل في تونس ينتهي بإقالة وزيرة الصناعة
Lebanon 24
28-04-2026
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
دون توضيح للأسباب، أصدر الرئيس
التونسي
قيس سعيد
، قراراً قضى بإقالة وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب.
فيما كلف سعيد وزير التجهيز والإسكان صلاح
الزواري
بتسيير شؤون الوزارة بصفة مؤقتة، وفق ما أفاد بيان صدر عن الرئاسة، فجر اليوم الثلاثاء.
وفي حين لم يوضح البيان أسباب الإقالة، غير أن الخطوة تأتي في سياق جدل واسع أثارته مشاريع قوانين تقدمت بها الوزارة إلى
البرلمان
، تتعلق بمنح شركات أجنبية عقودا لاستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. وقد اعتبر منتقدو هذه المشاريع أنها تمسّ بالسيادة الطاقية للبلاد وتفتح الباب للتفويت في موارد الطاقة البديلة.
أتت هذه الإقالة قبل ساعات من جلسة عامّة يعقدها البرلمان، للتصويت 5 مشاريع قوانين تخصّ اتفاقيات استثمارية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية.
فيما أثارت هذه الاتفاقيات انقساما داخل البرلمان، بين مؤيدين يرون فيها فرصة لاستقطاب استثمارات كبرى في قطاع الطاقات المتجددة، وخلق فرص عمل، ودعم احتياطي العملة الصعبة، ومعارضين يعتبرون أن الشروط المطروحة لا تضمن مصلحة البلاد بشكل كاف، وقد تحول
تونس
إلى منصة لإنتاج الطاقة لصالح دول خارجية.
يذكر أنّ
الوزيرة
المقالة، توّلت حقيبة
وزارة الصناعة
والمناجم والطاقة منذ شهر يناير 2024، وركزّت خلال فترة عملها على تطوير مشاريع
الطاقة المتجددة
ودفع التنمية الصناعية، إضافة إلى إصلاح المجمع الكيميائي بقابس، حيث أشرفت على إطلاق عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية.
مواضيع ذات صلة
جدل كبير في تونس بسبب ملعب مباراة الإفريقي ومنافسه
Lebanon 24
جدل كبير في تونس بسبب ملعب مباراة الإفريقي ومنافسه
28/04/2026 14:05:56
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: رئيس تونس يقيل وزيرة الطاقة قبل تصويت في البرلمان على مشاريع للطاقة المتجددة
Lebanon 24
رويترز: رئيس تونس يقيل وزيرة الطاقة قبل تصويت في البرلمان على مشاريع للطاقة المتجددة
28/04/2026 14:05:56
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: قضينا على الأسلحة الإيرانية في الأنفاق ونقضي على قواعد الصناعة الحربية
Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي: قضينا على الأسلحة الإيرانية في الأنفاق ونقضي على قواعد الصناعة الحربية
28/04/2026 14:05:56
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: تم تشكيل خلية أزمة لتأمين الأمن الغذائي والدوائي
Lebanon 24
وزير الصناعة: تم تشكيل خلية أزمة لتأمين الأمن الغذائي والدوائي
28/04/2026 14:05:56
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة المتجددة
وزارة الصناعة
البرلمان
قيس سعيد
التونسي
الزواري
الوزيرة
التون
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
07:00 | 2026-04-28
28/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام خلية نحل.. "أحاديث وضحكات" بين الملك تشارلز وميلانيا ترامب (فيديو)
Lebanon 24
أمام خلية نحل.. "أحاديث وضحكات" بين الملك تشارلز وميلانيا ترامب (فيديو)
06:53 | 2026-04-28
28/04/2026 06:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكونون هدفا لـ"خيبر" "شاهد" في الخليج.. قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أميركيا
Lebanon 24
سيكونون هدفا لـ"خيبر" "شاهد" في الخليج.. قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أميركيا
06:39 | 2026-04-28
28/04/2026 06:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز.. ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج
Lebanon 24
للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز.. ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج
06:11 | 2026-04-28
28/04/2026 06:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
600 موظف في شركة غوغل يُطالبون برفض "عقد عسكري" مع البنتاغون
Lebanon 24
600 موظف في شركة غوغل يُطالبون برفض "عقد عسكري" مع البنتاغون
06:03 | 2026-04-28
28/04/2026 06:03:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
Lebanon 24
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
16:34 | 2026-04-27
27/04/2026 04:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
11:30 | 2026-04-27
27/04/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟
14:51 | 2026-04-27
27/04/2026 02:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
Lebanon 24
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
15:58 | 2026-04-27
27/04/2026 03:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2026-04-28
مسؤول إسرائيليّ موجود في لبنان يتحدّث عن مفاجأة أعدها "حزب الله": التهديد كبير
06:53 | 2026-04-28
أمام خلية نحل.. "أحاديث وضحكات" بين الملك تشارلز وميلانيا ترامب (فيديو)
06:39 | 2026-04-28
سيكونون هدفا لـ"خيبر" "شاهد" في الخليج.. قراصنة إيرانيون ينشرون أسماء 2379 جنديا أميركيا
06:11 | 2026-04-28
للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز.. ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج
06:03 | 2026-04-28
600 موظف في شركة غوغل يُطالبون برفض "عقد عسكري" مع البنتاغون
05:54 | 2026-04-28
ترامب مُتردّد بشأن إيران: الحرب أو إنتظار نتائج الحصار
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
28/04/2026 14:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
