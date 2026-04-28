تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

جدل في تونس ينتهي بإقالة وزيرة الصناعة

Lebanon 24
28-04-2026 | 03:05
A-
A+
جدل في تونس ينتهي بإقالة وزيرة الصناعة
جدل في تونس ينتهي بإقالة وزيرة الصناعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دون توضيح للأسباب، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً قضى بإقالة وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب.

فيما كلف سعيد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بتسيير شؤون الوزارة بصفة مؤقتة، وفق ما أفاد بيان صدر عن الرئاسة، فجر اليوم الثلاثاء.
وفي حين لم يوضح البيان أسباب الإقالة، غير أن الخطوة تأتي في سياق جدل واسع أثارته مشاريع قوانين تقدمت بها الوزارة إلى البرلمان، تتعلق بمنح شركات أجنبية عقودا لاستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. وقد اعتبر منتقدو هذه المشاريع أنها تمسّ بالسيادة الطاقية للبلاد وتفتح الباب للتفويت في موارد الطاقة البديلة.

أتت هذه الإقالة قبل ساعات من جلسة عامّة يعقدها البرلمان، للتصويت 5 مشاريع قوانين تخصّ اتفاقيات استثمارية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية.
فيما أثارت هذه الاتفاقيات انقساما داخل البرلمان، بين مؤيدين يرون فيها فرصة لاستقطاب استثمارات كبرى في قطاع الطاقات المتجددة، وخلق فرص عمل، ودعم احتياطي العملة الصعبة، ومعارضين يعتبرون أن الشروط المطروحة لا تضمن مصلحة البلاد بشكل كاف، وقد تحول تونس إلى منصة لإنتاج الطاقة لصالح دول خارجية.

يذكر أنّ الوزيرة المقالة، توّلت حقيبة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة منذ شهر يناير 2024، وركزّت خلال فترة عملها على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ودفع التنمية الصناعية، إضافة إلى إصلاح المجمع الكيميائي بقابس، حيث أشرفت على إطلاق عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية.
الطاقة المتجددة

وزارة الصناعة

البرلمان

قيس سعيد

التونسي

الزواري

الوزيرة

التون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24