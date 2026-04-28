جدل في تونس ينتهي بإقالة وزيرة الصناعة

دون توضيح للأسباب، أصدر الرئيس ، قراراً قضى بإقالة وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب.



فيما كلف سعيد وزير التجهيز والإسكان صلاح بتسيير شؤون الوزارة بصفة مؤقتة، وفق ما أفاد بيان صدر عن الرئاسة، فجر اليوم الثلاثاء.

وفي حين لم يوضح البيان أسباب الإقالة، غير أن الخطوة تأتي في سياق جدل واسع أثارته مشاريع قوانين تقدمت بها الوزارة إلى ، تتعلق بمنح شركات أجنبية عقودا لاستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. وقد اعتبر منتقدو هذه المشاريع أنها تمسّ بالسيادة الطاقية للبلاد وتفتح الباب للتفويت في موارد الطاقة البديلة.



أتت هذه الإقالة قبل ساعات من جلسة عامّة يعقدها البرلمان، للتصويت 5 مشاريع قوانين تخصّ اتفاقيات استثمارية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح شركات أجنبية.

فيما أثارت هذه الاتفاقيات انقساما داخل البرلمان، بين مؤيدين يرون فيها فرصة لاستقطاب استثمارات كبرى في قطاع الطاقات المتجددة، وخلق فرص عمل، ودعم احتياطي العملة الصعبة، ومعارضين يعتبرون أن الشروط المطروحة لا تضمن مصلحة البلاد بشكل كاف، وقد تحول إلى منصة لإنتاج الطاقة لصالح دول خارجية.



يذكر أنّ المقالة، توّلت حقيبة والمناجم والطاقة منذ شهر يناير 2024، وركزّت خلال فترة عملها على تطوير مشاريع ودفع التنمية الصناعية، إضافة إلى إصلاح المجمع الكيميائي بقابس، حيث أشرفت على إطلاق عدد من المشاريع في مجال الطاقة الشمسية.