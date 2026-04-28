قتلى في هجمات بمسيّرات أوكرانية على روسيا

قتل ثلاثة أشخاص اليوم في هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية على الروسية الحدودية مع ، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.







وكتب حاكم المنطقة غلادكوف على تطبيق : "قُتل ثلاثة مدنيين نتيجة هجمات شنتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة "، مضيفا :"أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح".







وبحسب المصدر، استهدفت المسيّرات سيارة في بلدة فوزنيسينوفكا ما أدى إلى مقتل رجل، ومركبة في بلدة بوبرفا حيث لقي رجل وامرأة حتفهما، بحسب وكالة "فرانس برس".

